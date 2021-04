Neubau mit Bahnzugang – Bubenbergzentrum hat eine Gnadenfrist von einem Jahr Am Berner Bubenbergplatz 10-12 sind zahlreiche Räume zur Zwischennutzung ausgeschrieben – bis Ende Februar 2022, danach wird das Haus abgerissen. Christoph Hämmann

Bubenbergzentrum in Bern: Der rote Teil des Gebäudekomplexes soll ab nächstem Frühling ersetzt werden, der Teil daneben bleibt erhalten. Foto: Barbara Héritier

Das Berner Bubenbergzentrum steht zwischen Bahnhof, Burgerspital und Postparc zwar an exklusiver Lage, architektonisch gilt das Gebäude aber als Bausünde. Eine Bausünde, die in rund einem Jahr zur Hälfte abgerissen werden soll. Dabei handelt es sich um das Gebäude am Bubenbergplatz 10-12, das den SBB gehört. Der angrenzende Bau am Bubenbergplatz 8, den sich vier Parteien teilen, bleibt dagegen erhalten.

Ende 2017 präsentierte der Bahnkonzern das Siegerprojekt der Berner Büro B Architekten AG für den geplanten Neubau. Dieser wird mehr als ein Büro- und Geschäftszentrum sein: Wenn nach dem derzeit laufenden Ausbau des Hauptbahnhofs und der Verschiebung des RBS-Bahnhofs nach Westen deutlich grössere Pendlerströme über den Bubenbergplatz verkehren werden, wird diesen das neue Gebäude als zweiter Hauptzugang zum Bahnhof dienen.