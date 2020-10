Unfall in Biel – Bub mit Trottinett bei Unfall verletzt Am Montagmorgen wurde ein Junge beim Überqueren eines Zebrastreifens in Biel angefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei der Kollision mit einem Auto wurde am Montagmorgen in Biel ein Junge verletzt. Er war nach Angaben der Polizei gerade dabei, den Zebrastreifen am Oberen Quai, Höhe Verzweigung Bubenbergstrasse, zu überqueren, als es zur Kollision kam. Der PW setzt die Fahrt in Richtung Bözingen fort ohne anzuhalten.

Das Kind wurde durch Passanten betreut und anschliessend durch ein Ambulanzteam ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 32 324 85 41 zu melden.

PD