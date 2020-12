Jahr endet mit Niederlage – BSV verpasst Überraschung in Schaffhausen Der BSV Bern hat sich für eine starke Leistung gegen das Topteam Kadetten Schaffhausen nicht belohnt. Die Gastgeber gewannen 25:24. Reto Pfister

Michael Kusio (vorne) war stets torgefährlich. Archivfoto: Stefan Wermuth

Michael Kusio zeigte, warum ihn die Kadetten Schaffhausen ab der nächsten Saison verpflichtet haben. Der Linkshänder in Diensten des BSV Bern war immer torgefährlich, siebenmal versenkte er den Ball im gegnerischen Gehäuse. Er war einer der Spieler, die die Berner an einer Überraschung beim Meisterschaftsfavoriten aus der Nordostschweiz schnuppern liessen. Immer wieder führte der BSV mit einem oder zwei Toren Differenz. Der Gegner, der wegen mehrfacher Quarantäne einen Monat kein Spiel mehr bestritten hatte, überzeugte nicht und wäre zu bezwingen gewesen.

Es blieb beim Konjunktiv. Der BSV unterlag schliesslich doch 24:25, weil die Gäste in der Schlussphase in zwei entscheidenden Momenten nicht reüssieren konnten. Als Kadettens Hüne Angel Montoro knapp fünf Minuten vor Schluss eine Strafe erhielt, resultierte aus der Überzahlphase bloss eine Bilanz von 1:1 Toren. Beim Stand von 24:24 scheiterte Samuel Weingartner für den BSV an Torhüter Kristian Pilipovic. Anschliessend schafften es die Kadetten auch durch ein Timeout, sich bis wenige Sekunden vor Schluss in Ballbesitz zu behaupten. Fünf Sekunden vor Spielende traf Montoro zum siegbringenden 25:24.

Die Berner versuchten noch einen letzten Angriff zu lancieren. Die verbleibende Zeit war jedoch zu gering, um nochmals in den Abschluss zu kommen. Die Schiedsrichter hätten durchaus auf Foul an Tobias Baumgartner erkennen können. Der Freiwurf hätte jedoch aus grösserer Distanz ausgeführt werden müssen. Es wäre schwierig geworden, daraus noch ein Tor zu erzielen.