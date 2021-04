Souveräner Erfolg – BSV kommt rechtzeitig wieder in Schwung Der BSV Bern gewinnt beim Tabellenletzten Endingen 36:24 und zeigt eine in allen Belangen überzeugende Leistung. Reto Pfister

BSV-Torhüter Mario Cvitkovic war von den Endingern nur schwer zu überwinden. Foto: Andreas Blatter

Der BSV Bern kommt rechtzeitig für die entscheidende Meisterschaftsphase wieder in gute Form. Im Auswärtsspiel beim Tabellenletzten Endingen überzeugten die Berner in allen Belangen und gewannen 36:24. Zeitweise führten die Gäste gar mit 15 Toren Differenz, ehe in der Schlussphase noch einige Nachwuchsspieler zum Einsatz kamen. So traf Felix Aellen zweimal, Nik Jauer einmal, und mit dem U-19-Nationalspieler Mathieu Seravalli (Jahrgang 2004) stand ein Torhüter aus der Berner Nachwuchsakademie erstmals in der NLA auf dem Feld. Der Romand hat in La Chaux-de-Fonds mit dem Handballspielen begonnen; einer Gegend, in der es keine Spitzenclubs gibt. In Gümligen kann er sich das Rüstzeug für eine Laufbahn in einer höheren Schweizer Liga holen.

Seravalli löste zehn Minuten vor Schluss Mario Cvitkovic ab, dem mit 49 Prozent gehaltener Bälle eine überragende Leistung gelang. Nico Eggimann war im Rückraum kaum zu bremsen; die Flügelspieler überzeugten durch sichere Abschlüsse. Der BSV lag bereits früh klar in Führung, der Sieg war nie gefährdet.

Am nächsten Samstag duellieren sich die Berner im Derby in der Lachenhalle mit Wacker Thun um den sechsten Platz in der Hauptrunde; auch die Oberländer präsentierten sich zuletzt in verbesserter Verfassung. Seit dem frühen Sonntagabend können beide Teams wieder darauf hoffen, im Viertelfinal Kadetten Schaffhausen aus dem Weg zu gehen.

Pfadi Winterthur verlor gegen das drittplatzierte Kriens-Luzern 27:28, der Leader weist so nur noch einen Verlustpunkt Vorsprung auf die zweitplatzierten Kadetten auf. Der Sechste (derzeit Wacker/22 Punkte) trifft im Viertelfinal auf den Dritten, der Siebte (aktuell BSV/21) auf den Zweiten.

