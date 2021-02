Niederlagenserie geht weiter – BSV belohnt sich wieder nicht Der BSV Bern bleibt nach dem 26:29 bei St. Otmar St. Gallen im neuen Jahr ohne Punkte. Und steckt in einer veritablen Ergebniskrise. Reto Pfister

Kreisläufer Kaspar Arn wird von den St. Gallern gestoppt. Auch in der Ostschweiz punktete der BSV nicht. Foto: Marcel Bieri

Es will einfach nicht. Vier Spiele, null Punkte, lautet die desaströse Bilanz des BSV Bern seit der Wiederaufnahme der Meisterschaft im Februar. Dabei liefern die Berner meist passable Darbietungen ab, so auch am Sonntag bei der 26:29-Niederlage bei St. Otmar St. Gallen. Aber sie belohnen sich nicht für ihr Engagement.

Diesmal begingen sie in der Schlussphase ein paar Fehler zu viel, nachdem das Spiel lange ausgeglichen verlaufen war. Und der BSV ist im Moment auch nicht gerade vom Glück begünstigt. Beim Stand von 24:23 für die Gäste traf Sebastian Schneeberger bei einem Gegenstoss nur die Latte. Die Berner verteidigten danach gut und unterbanden den Angriff von St. Otmar. Ein Prellball an der Mittellinie landete jedoch bei den Ostschweizern; Rares Jurca kam zum Abschluss und glich zum 24:24 aus. Er fand viel Raum vor, weil sich einige Berner bereits Richtung Angriff orientiert hatten.

Die Partien bei Pfadi Winterthur (31:33) und zu Hause gegen Kriens-Luzern (23:27) waren zuvor ähnlich wie das Spiel in St. Gallen verlaufen. Dazwischen lieferte der BSV im vermeintlich einfacheren Heimspiel gegen den RTV Basel (29:31) die einzig wirklich schwache Darbietung ab. Nächsten Donnerstag bietet sich gegen Suhr Aarau erneut die Chance auf eine Trendwende. In einem Heimspiel, das vor allem psychologisch sehr wichtig ist. Danach stehen die Berner einen Monat nicht mehr im Einsatz.