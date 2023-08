Stille Wahl in Wichtrach – Bruno Riem bleibt Gemeindepräsident Er war der einzige Bewerber für das Gemeindepräsidium in Wichtrach: Bruno Riem bleibt vier weitere Jahre im Amt. Johannes Reichen

Bruno Riem wird zum Halbprofi-Gemeindepräsidenten. Foto: Christian Pfander

Am 10. September finden in Wichtrach die Gemeindewahlen statt. Die wichtigste Personalie ist schon jetzt geklärt: Bruno Riem (FDP) bleibt für vier weitere Jahre Gemeindepräsident. Er wird still gewählt, andere Kandidaturen gingen nicht ein.