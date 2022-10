Experiment in Thun – Bruno Käufeler hört genau hin Wir sind umgeben von Geräuschen und kaum einer hört hin. Der Thuner Landschaftsplaner Bruno Käufeler möchte dies ändern. Sein Vorschlag? Eine Geräuschekarte. Godi Huber

Landschaftsplaner Bruno Käufeler lauscht den Geräuschen, die ihn umgeben: «Geräusche können Freude, aber auch Angst auslösen.» Foto: Godi Huber

Das Schlüsselerlebnis geschah in den Ferien. Für den Geografen und Landschaftsplaner Bruno Käufeler war die Gegend hübsch anzusehen und hatte darüber hinaus auch einiges zu bieten. «Doch etwas stimmte nicht», erinnert sich der Thuner: «Es waren viele Geräusche da, die mir nicht gutgetan haben.» Für Käufeler war nach dem Ferienerlebnis klar: «Wir bewegen uns in einer Welt, die voll von unterschiedlichsten Geräuschen ist. Sie sind Teil der Landschaft, in der wir uns bewegen. Und damit sind sie auch ein Teil unseres Wohlbefindens, aber vielleicht auch unseres Unwohlseins.»