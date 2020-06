Markthalle Burgdorf – Bruno Aebi übernimmt die Führung In der Geschäftsleitung der Markthalle Burgdorf AG kommt es zu einem Wechsel: Bruno Aebi löst Michael Kropf ab, der das Unternehmen in den letzten fünf Jahren geführt hat. Urs Egli

Von Events wie dem Yeahman's-Guitar-Fest konnte Markthalle-Geschäftsführer Michel Kropf seit Mitte März nur träumen.



Foto: Christian Berger

Der Verwaltungsrat der Markthalle Burgdorf AG ist des Lobes voll für ihren Geschäftsführer Michael Kropf. Er habe die Markthalle in den letzten fünf Jahren «enorm entwickelt und die Basis für eine erfolgreiche

Zukunft gelegt». Doch nun verlässt Kropf die grösste Eventhalle der Stadt per Ende Juli. Nahtlos übernimmt Bruno Aebi die Geschäftsführung. Der 45-Jährige gelernte Elektroniker wohnt in Grosshöchstetten. Er liess sich zum Marketingplaner, Eventplaner und Projektleiter ausbilden. Als Unternehmer habe Aebi zahlreiche Event- und Gastronomieprojekte konzipiert und geleitet, namhafte Topevents mit grossen Teilbereichen betreut und verfüge über ein weitreichendes Netzwerk.