FDP Kreis Thun – Brunner übernimmt von Gyger Markus Brunner heisst der neue Präsident der FDP Kreis Thun. Er löst Bernhard Gyger ab.

Markus Brunner ist neuer Präsident der FDP Kreis Thun. Foto: PD

Markus Brunner, Präsident der FDP Hilterfingen, übernimmt den Vorsitz der FDP Kreis Thun. Dies teilt die Partei mit. Brunner tritt damit in die Fussstapfen des Thuners Bernhard Gyger. An der mittels Videokonferenz durchgeführten Hauptversammlung der FDP des Verwaltungskreises Thun wurde zudem Konrad E. Moser, Neo-Gemeinderat und Parteipräsident FDP Steffisburg, als Wahlkampfleiter gewählt. Der neue Kassier heisst Ruedi Brunner, Vorstandsmitglied der FDP Hilterfingen.

Den beiden Volksinitiativen zur Unternehmensverantwortung und zur Kriegsmaterialproduktion, über die am 29. November abgestimmt werde, sei einstimmig eine Abfuhr erteilt worden, heisst es in der Mitteilung weiter. Insbesondere in der Region Thun würden diese Initiativen sehr vielen Unternehmen «Probleme einbrocken und damit der ganzen Volkswirtschaft langfristig schaden».

pd