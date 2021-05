Die EU reagiert – Brüssel bedauert und droht Überraschend kam der Schweizer Verhandlungsabbruch beim Rahmenabkommen für die EU nicht mehr. Aber trotzdem dürfte der Ton jetzt schärfer werden. Stephan Israel aus Brüssel

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bedauert den «unilateralen Schritt» der Schweiz. Foto: Ian Langsdon (EPA)

Die Reaktion aus Brüssel kam prompt. In Bern hatte der Bundesrat den Übungsabbruch noch gar nicht richtig verkündet, da traf bereits das Statement der EU-Kommission ein: «Wir nehmen den unilateralen Entscheid der Schweizer Regierung zur Kenntnis.» Man bedauere den Schritt, heisst es diplomatisch. Doch eigentlich sieht Brüssel den Exit als unfreundlichen Akt.

Die Irritation ist in den Reaktionen jedenfalls nicht zu überhören. Nun werde man die bilaterale Beziehung nicht «modernisieren» können, müssten die bilateralen Abkommen unweigerlich «altern», schreibt die EU-Kommission. Der Übungsabbruch kommt zufällig am Tag, an dem sich die schleichende Erosion des Schweizer Zugangs zum Binnenmarkt bemerkbar macht. Weil die EU beim Abkommen über technische Handelshemmnisse ein Update blockiert hat, sehen sich Schweizer Herstellerinnen und Hersteller von Medizinalprodukten ab sofort mit zusätzlichen bürokratischen Hürden konfrontiert, wenn sie ihre Produkte in den EU-Binnenmarkt exportieren.

Datenschutz gefährdet

Ähnlich könnte es Schweizer Gemüsehändlerinnen und Gemüsehändlern oder Exporteurinnen und Exporteuren von Milch- und Fleischprodukten gehen, wenn sich die EU weigert, Anhänge zum Abkommen über den Handel mit Agrarprodukten aufzudatieren. Hängig ist auch die Äquivalenzerklärung für die Datenschutzregeln, von der Schweiz parallel zur neuen Datenschutzgrundverordnung der EU aktualisiert. Wo immer es um den Zugang der Schweiz zum EU-Binnenmarkt gehe, werde man Entscheide im Licht des Übungsabbruchs neu beurteilen, so EU-Kreise. Die EU will Abkommen mit der Schweiz nur noch aktualisieren, wenn es in ihrem eigenen Interesse ist.

Kritisch die Reaktion auch aus dem Europaparlament: Die Entscheidung der Schweiz richte beträchtlichen Flurschaden an, schreibt der EU-Abgeordnete Andreas Schwab und signalisiert eine gewisse Frustration: «Sieben Jahre Verhandlungen und geduldiges Abwarten sind sinnlos vergeudet worden.» In Bern hätten sich wohl wenige Hardliner durchgesetzt. Der deutsche Christdemokrat leitet die für die Schweiz zuständige Parlamentarierdelegation.

Krisensitzung mit Mitgliedsstaaten

Wenn die Schweiz in der EU noch eine Freundin hatte, dann war es zuletzt die Regierung in Wien. Dort ist man jetzt aber auch enttäuscht: «Die Entscheidung des Bundesrates über den Abbruch der Verhandlungen ist sehr bedauerlich», sagt Europaministerin Karoline Edtstadler. Österreich sei weiterhin davon überzeugt, dass ein Abschluss beim Rahmenabkommen jetzt der richtige Schritt gewesen wäre: «Die Europäische Union war bis zuletzt bemüht, eine gute Lösung für beide Seiten zu finden.»

EU-Chefunterhändlerin Stéphanie Riso hat am Abend an einer kurzfristig einberufenen Sitzung die Botschafterinnen und Botschafter der Mitgliedsstaaten über den Eklat mit der Schweiz informiert. Selbst die direkten Nachbarn Deutschland und Frankreich verstünden die Schweiz nicht mehr, heisst es aus EU-Kreisen. Nur Österreich plädierte dafür, den Übungsabbruch noch einmal auf politischer Ebene im Kreis der Europaministerinnen und -minister oder an einem nächsten Gipfel der Staats- und Regierungsführenden zu bereden. Am Ende wird die Schweiz doch noch Chefsache.

