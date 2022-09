Bundesamt für Strassen – Brünigstrasse soll für Töfffahrer sicherer werden Rutschgefahr verringern, Kurvenführung verbessern: Das Bundesamt für Strassen führt aktuell ein Projekt für mehr Sicherheit auf der Passstrasse durch.

Die Brünigpassstrasse im Bereich der Verzweigung Gnoll aus der Vogelperspektive. Foto: Bruno Petroni

Mit verschiedenen Massnahmen will das Bundesamt für Strassen (Astra) die Sicherheit der Motorradfahrer am Brünigpass verbessern. Dazu wurde auf der Berner Seite der A8 ein entsprechendes Projekt lanciert, wie das Astra am Mittwoch mitteilte. Konkret werden Schachtdeckel mit einer Beschichtung ergänzt, um die Rutschgefahr zu verringern, Leitplanken mit einem Unterfahrschutz versehen oder die Kurvenführung verbessert.

Bereits aufgemalt wurden entsprechende Spezialmarkierungen – so etwa bei der Seilkurve oberhalb des Soliwaldtunnels. Auf beiden Seiten der Passhöhe machen dreieckförmige Markierungen auf die Reduktion der Höchstgeschwindigkeit von 80 auf 50 Stundenkilometer aufmerksam.

Ziel: Zahl der Unfälle senken

Hintergrund des Projekts sind verschiedene Unfälle der letzten Jahre, an denen Motorräder beteiligt waren. Die Unfallzahlen seien zwar nicht höher als auf anderen Passstrecken, betont das Astra. Dennoch lohne sich ein spezielles Augenmerk auf die Motorradsicherheit – mit dem Ziel, die Unfallzahlen weiter zu senken.

Für das Projekt analysierte das Astra in den letzten Monaten die Strecke und befragte zudem am 11. Juni die Motorradfahrerinnen und -fahrer selbst. Die Massnahmen sollen auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Dazu wurden bei der Seilkurve zwei Kameras installiert.

SDA

