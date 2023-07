Stadt sperrt Brückenzugang – Angst vor fallenden Handys an Patent-Ochsner-Konzerten Im August spielt Berns Kultband mehrfach im Schwellenmätteli. Wer den Konzerten von der Kirchenfeldbrücke aus lauschen möchte, wird enttäuscht. Christoph Albrecht

An den sieben Konzertabenden im August wird das Trottoir auf der Kirchenfeldbrücke gesperrt sein – aus Sicherheitsgründen. Foto: Raphael Moser

Es ist eine Veranstaltung mit Rekordpotenzial: Gleich sieben Mal treten Patent Ochsner Anfang August auf dem Sportplatz beim Schwellenmätteli auf. Wäre es nach den Fans der Band gegangen, hätten es wohl auch noch ein paar Konzerte mehr sein dürfen. Der Vorverkauf dauerte jedenfalls gerade einmal drei Minuten, danach waren sämtliche Tickets weg.

Wer leer ausging, dem schien immerhin ein kleiner Trost zu bleiben: Die Gewissheit nämlich, dass es sich bei den abendlichen Spezialkonzerten an der Aare um Open-Air-Events handelt. Warum es sich also nicht irgendwo in der Umgebung gemütlich machen und den Klängen von Büne Huber und Co. aus der Ferne lauschen? Ein Ort, der dafür prädestiniert schien: die Kirchenfeldbrücke direkt oberhalb des Konzertareals.

Fan-Ansturm befürchtet

Nur: Von dort werden die Konzerte nicht mitzuverfolgen sein. Die Veranstalter haben einen möglichen Fan-Ansturm auf die Brücke einkalkuliert und werden das rechte Brückentrottoir stadteinwärts während den Shows jeweils sperren lassen, wie es auf Anfrage heisst. An den Brückenzugängen stationiertes Sicherheitspersonal werde dafür sorgen, dass die Sperrzone auch tatsächlich niemand betritt.

Doch warum der Aufwand? Sollen die Exklusivkonzerte um jeden Preis den rund 2000 zahlenden Zuschauerinnen und Zuschauern pro Abend vorbehalten sein?

«Das Brückentrottoir wird gesperrt, damit keine Gegenstände wie Mobiltelefone auf den Publikumsbereich fallen.» Philippe Cornu, Konzertveranstalter

Philippe Cornu, der für Gadget ABC Entertainment die Ochsner-Konzertreihe organisiert, verneint. Es gehe um eine reine Sicherheitsmassnahme. «Das Trottoir auf der Brücke wird gesperrt, damit keine Gegenstände wie Mobiltelefone auf den Publikumsbereich fallen», erklärt er.

Denn diese Gefahr hätte womöglich bestanden, wenn Dutzende von Personen die Konzerte über das Brückengeländer beugend und allenfalls filmend mitverfolgt hätten. Ein weiteres Risiko hätten etwa auch mitgebrachte Dosen oder Flaschen geborgen, die über das Geländer geworfen werden könnten.

Die Konzerte und damit auch die Trottoirsperrung wurden von der Stadt Bern als Bewilligungsbehörde abgesegnet. Gemäss der Orts- und Gewerbepolizei ist das Sicherheitskonzept in Absprache mit den Blaulichtorganisationen entworfen worden und eine Durchführung der Konzerte daher unbedenklich.

Konzertlauscher haben es schwer

Philippe Cornu betont, dass es von der Kirchenfeldbrücke aus ohnehin nicht möglich gewesen wäre, einen Blick auf die Band zu erhaschen. Der Grund: «Die Bühne steht direkt unter der Brücke.»

Sie spielen im August gleich sieben Open-Air-Konzerte im Schwellenmätteli: Patent Ochsner. Foto: PD

Auch sonst sieht es für potenzielle Konzertlauscher nicht besonders gut aus. Laut Cornu sieht man weder von der Münsterplattform noch vom Casinopark her auf die Bühne. Der Hang neben dem Sportplatz Schwellenmätteli sei zudem dicht bewaldet und lasse ebenfalls keine Sicht zu. Dazu komme, dass das Gelände selber auf Erdgeschossebene mit Sichtschutz eingezäunt sein werde. «Es gibt nirgends Einsicht auf die Bühne.»

«Die Beschallung ist punktgenau auf das Konzertgelände konzipiert.» Philippe Cornu, Konzertveranstalter

Auch wenn man Büne Huber und seiner Band also kaum beim Musizieren wird zuschauen können, dürfte man «W-Nuss vo Bümpliz» und Co. in der näheren Umgebung immerhin zu hören bekommen. «Obschon die Beschallung punktgenau auf das Konzertgelände konzipiert ist», so Cornu. Er spricht von einem «höchstens leisen Patent-Ochsner-Background-Sound», der Aarespaziergängerinnen und -spaziergängern entgegenwehen könnte.

Konzertreihe sorgte für Zoff

Cornu betont dies wohl auch mit Blick auf das Buskers-Festival, das am Tag des letzten Ochsner-Konzerts beginnt. Die Terminkollision der beiden Events hat unter Berns Kulturveranstaltern unlängst für Diskussionen gesorgt. So befürchten die Buskers-Verantwortlichen, dass es zu akustischen Überschneidungen kommen könnte, weil die Musik vom Schwellenmätteli her möglicherweise die feinen Festivalklänge in der Altstadt übertönen könnte.

