«Only the Strong Survive» – Bruce Springsteen singt jetzt im Anzug Mit 73 Jahren zeigt sich der US-Musiker von einer neuen Seite. Er habe seinen Gesang einmal in den Mittelpunkt stellen wollen, sagt er zu seiner Interpretation von Motown-Klassikern. Markus Wüest

Bruce Springsteen bei einem Auftritt in der «Tonight Show» des US-Senders NBC. Screenshot

Da Videos heute zur Vermarktung neuer Musik gehören, fällt sofort auf: So haben wir Bruce Springsteen in seiner rund 50-jährigen Karriere noch fast nie gesehen. Ohne Jeans. Ohne Cowboy-Boots. Dafür in einem dunkelgrauen Anzug mit einem schicken schwarzen Hemd. Nun ist bei einem Musiker die Bekleidung wahrlich nicht das Entscheidende. Aber wenn Springsteen sich in seinem neuen Video «Nightshift» so präsentiert, hat das zweifellos seine Bedeutung.