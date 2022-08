Ausgebrannte Bäckerei in Thun – Brothüsi-Kundschaft soll nicht brotlos sein Die ausgebrannte Bäckerei Brothüsi bleibt weiter geschlossen. Wie es weitergeht, ist offen. Damit die Kundschaft nicht ganz brotlos sein muss, betreibt die Pächterin in der Nähe einen Backwagen. Nelly Kolb

Nachdem das Brothüsi im Dürrenast brannte: Seit kurzem steht der Backwagen von Theres Allenbach auf dem Gelände neben der Firma Meyer Burger. Foto: Nelly Kolb

Die Bäckerei Brothüsi an der Schlusstrasse ist nach einem Brand immer noch geschlossen. Und ihre Zukunft steht noch in den Sternen. Aktuell wird von der Pächterin und ihrem Personal geputzt, was allenfalls noch wiederverwendet werden kann. Die Backstube und das Büro mit sämtlichen Unterlagen sind allerdings komplett zerstört. «Es war irgendwie wie ein Todesfall – man hat plötzlich nichts mehr», sinniert die 56-jährige Theres Allenbach.