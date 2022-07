Gastrobetrieb am Bahnhof Thun – Bro’s bringt neues Leben ins ehemalige Expressbuffet Jetzt ist das einstige Expressbuffet beim Bahnhof wieder offen. Es soll ein beliebter Treffpunkt werden, sagt Betreiber Ahmed Bicik, Mitinhaber der Bro’s Gstaad GmbH. Nelly Kolb

Ahmed Bicik ist mit seiner GmbH neuer Betreiber des einstigen Expressbuffets am Bahnhof Thun – jetzt unter dem Namen Bro’s Thun. Foto: Nelly Kolb

«Freuen sie sich auf das neue Geschäft», war monatelang am geschlossenen einstigen Expressbuffet beim Thuner Bahnhof zu lesen. Die SBB als Besitzerin suchen nach der Schliessung des «Così» – der Mietvertrag wurde per Ende 2021 aufgelöst – einen Nachfolgenutzer. Sie haben ihn in der in Gstaad bekannten Bro’s GmbH gefunden.