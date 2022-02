Stonehenge und die Schweiz – Bronzehand «im grossen Schaufenster» Berner Beitrag zu «World of Stonehenge»: Die Bronzehand wird im British Museum in London ausgestellt. Die Fachwelt rätselt weiter über ihre Bedeutung. Simon Wälti

Prothese? Kultzeichen? Machtsymbol? Die mysteriöse Bronzehand aus Prêles wird zum ersten Mal in Grossbritannien zu sehen sein. Foto: Jamie Lorriman

In der Ausstellung «World of Stonehenge» im British Museum in London nimmt der «Amesbury Archer», der aus der Schweiz stammen könnte, eine wichtige Rolle ein. Es gibt aber einen weiteren Bezug zur Schweiz: Ausgestellt sind auch die Bronzehand und die anderen Beigaben von Prêles. Der «Archer» oder Bogenschütze erhielt diese Bezeichnung, weil in seinem Grab rund fünf Kilometer von Stonehenge entfernt neben ausserordentlich vielen anderen Beigaben auch 16 Pfeilspitzen gefunden wurden.