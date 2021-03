Langenthaler Wortgeschichten – Bromeli Halb daneben ist fast getroffen: An dieser Stelle interpretiert Stadtliterat Alexander Estis Mundartwörter auf seine Weise. Alexander Estis

Die Brom-Vorräte befanden sich in einem Labor, das der Täter im Keller eingerichtet hatte. Illustration: PD / Alexander Estis

Der sogenannte Brom-Mörder, der innerhalb der letzten sieben Jahre mindestens zwölf Personen vergiftet hatte, wurde vor fünf Tagen gefasst. «Der Täter ist gefasst», teilte der zuständige Oberstaatsanwalt mit. «Dies ist das Ergebnis vorbildlicher Ermittlungsarbeit durch die kantonalen Behörden.»

Der Mörder ist dreifacher Grossvater

Der Mörder mit dem Namen Hans-Rudolf G. (Name geändert) konnte mit einem Grossaufgebot der Kantonspolizei an der Bäreggstrasse in Langenthal gestellt werden. Der Pensionist hatte wie jeden Abend einen Einkauf im Coop erledigt. Als er das Geschäft verliess, warteten die Einsatzkräfte bereits auf ihn. Der 72-Jährige leistete keinen Widerstand. Den Einkauf musste der gebürtige Burgdorfer den Beamten aushändigen, durfte aber die Märkli behalten. Anschliessend wurde der dreifache Grossvater, Onkel zweier Nichten, Bartträger und Hobby-Modelleisenbahner in die Justizvollzugsanstalt Witzwil überstellt.