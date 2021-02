Aktion in Wengen – Brötlikauf für den Kinder- und Jugendverein Wer bei der Bäckerei Vincenz in Wengen ein Rosinenbrötchen kauft, unterstützt damit den lokalen Kinder- und Jugendverein.

Der Erlös aus dem Verkauf der Rosinenbrötchen kommt direkt den einheimischen Kindern zugute. Foto: PD

Ab sofort sind in der Bäckerei-Konditorei Vincenz in Wengen «ganz besonders leckere Rosinenbrötli» erhältlich, wie der Kinder- und Jugendverein Wengen mitteilt. Diesem kommt der gesamte Erlös zugute. Die Inhaber der Bäckerei, Stefan Baumann und seine Partnerin Alessia Uberto, hätten sich bereit erklärt, den Verein so zu unterstützen.

Im vergangenen Jahr sind dem Verein viele Einnahmequellen ausgefallen, da er keine Veranstaltungen durchführen oder mitgestalten konnte, welche bisher die Vereinskasse gefüllt haben. «Mit diesem Geld können wir auch in diesem Jahr das gewohnte Programm für unsere Kinder und Jugendlichen vom Ort organisieren und finanzieren.» Dazu gehören unter anderem die Skischulwoche, Fussballtraining, Schwimmkurs, Samichlaus, gemeinsames Bräteln oder ein Mitmachzirkus.

PD