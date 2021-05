Vor Livepublikum – Brit Awards für Dua Lipa, The Weeknd und Billie Eilish Als erste grosse Musikveranstaltung in Grossbritannien seit Beginn der Corona-Pandemie wurden die Brit Awards vor 4000 Zuschauerinnen und Zuschauern vergeben.

Dua Lipa wird an den Brit Awards gleich zweimal ausgezeichnet. AFP/John Marshall Tylor Swift erhält den «Global Icon Award». AFP/John Marshall Im Showprogramm tritt auch die als «Breakthrough Artist» ausgezeichnete Arlo Parks auf. AFP/John Marshall 1 / 7

Darum gehts Infos einblenden In London wurden die Brit Awards vor 4000 Zuschauerinnen und Zuschauern verliehen.

Dua Lipa erhält gleich zwei Preise.

Tylor Swift wurde mit dem «Global Icon Award» ausgezeichnet.

Popstar Dua Lipa («Physical») ist bei den Brit Awards zum zweiten Mal als beste britische Künstlerin ausgezeichnet worden und hat ausserdem die begehrte Trophäe für ihr Album «Future Nostalgia» bekommen. Die 25-Jährige trat am Dienstag auch im Showprogramm der Preisverleihung vor 4000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Londoner O2-Arena auf. Den Preis als bester männlicher Künstler erhielt der Londoner Rapper J Hus. Als erste weibliche Gruppe in der Geschichte der Brit Awards wurden Little Mix ausgezeichnet. Sänger Harry Styles bekam eine «Brits»-Trophäe für seine Single «Water Melon Sugar».

Internationale Auszeichnungen gingen an den kanadischen Sänger The Weeknd («Blinding Lights»), der mit einer musikalischen Performance per Video zugeschaltet war, und an US-Sängerin Billie Eilish («Your Power»), die sich ebenfalls mit einer Videobotschaft bedankte. Ausser sich vor Freude war das Schwestern-Trio Haim («Forever»), das sich in der Kategorie «Beste Internationale Band» gegen die Foo Fighters und die favorisierte südkoreanische Boygroup BTS durchsetzte. US-Star Taylor Swift bekam den «Global Icon Award», einen Ehrenpreis, den vor ihr nur Sir Elton John, David Bowie und Robbie Williams erhielten.

Eintrittskarten als Dankeschön

Im Showprogramm traten neben Dua Lipa die als «Breakthrough Artist» ausgezeichnete Arlo Parks, Rag’n'Bone Man und Sir Elton John im Duett mit Years And Years auf. Die Band Coldplay eröffnete den Abend mit einem Auftritt auf einem Kahn auf der Themse.

Als erste grosse Musikveranstaltung in Grossbritannien seit Beginn der Corona-Pandemie wurden die Brit Awards wieder vor Livepublikum vergeben. Mehr als die Hälfte der Zuschauer waren Menschen, die in der Pandemie geholfen und die Eintrittskarten als Dankeschön bekommen hatten. Sie wurden vor der Veranstaltung auf das Virus getestet und müssen sich auch in den Tagen danach testen lassen.

DPA/chk

