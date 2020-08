Burgdorfer Oberstadt – Bringt das Schloss mehr Kunden in die Läden? Viele Geschäfte in der Altstadt erhofften sich durch die Eröffnung des Schlosses mehr Laufkundschaft. Wir fragen bei Ladenbesitzern nach, was sich seit dem Frühling verändert hat. Pia Scheidegger

Die Wiedereröffnung des Schlosses lockt vor allem an Wochenenden Ausflügler nach Burgdorf. Foto: Daniel Fuchs

An einem gewöhnlichen Tag unter der Woche ist in der Burgdorfer Oberstadt nicht viel los. Nur vereinzelt sitzen Leute in den Cafés oder bummeln durch die Strassen. Schon seit Jahren klagen die Ladenbesitzer hier über zu wenig Kundschaft. Viele schlossen bereits ihre Türen oder zogen um. Noch heute stehen Lokale leer, weil keine Nachmieter gefunden wurden.