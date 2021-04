Sweet Home: Raumtherapie – Bringen Sie Ruhe ins Schlafzimmer Minimalistischer einrichten, die richtigen Farben wählen oder auf Natürlichkeit setzen: Diese Einrichtungsideen helfen, besser zu schlafen und entspannter aufzuwachen. Marianne Kohler Nizamuddin

Vereinfachen Sie alles

Weniger ist mehr: Im Schlafzimmer t ut ein gewisser Minimalismus gut . Foto über: Apartment Therapy

In letzter Zeit habe ich öfters seltsame Träume. Das hat bestimmt viel damit zu tun, dass mein kleines Hündchen manchmal auf meinem Gesicht schläft. Aber ich glaube, auch Corona ist da mit im Spiel, da es manchmal die Vision vom Ende der Welt näher bringt. Es geht auch anderen ähnlich und das ist ein Zeichen dafür, dass die momentane Zeit grundsätzlich für Unruhe sorgt. Da ich keine Psychologin bin, kann ich bloss Tipps geben, wie man Ruhe im Raum schaffen kann. Dieser hat nämlich einen grossen Einfluss auf das Befinden. Besonders die Schlafzimmer werden hierzulande gerne vernachlässigt, wenn nicht gar ignoriert.

Sie bekommen hier nun aber nicht Einrichtungstipps, mit denen das Schlafzimmer schnell schnieke aussieht, sondern eher eine Art Beruhigungsanleitung. Kompliziertes stört die Ruhe. Was in anderen Räumen anregt, regt im Schlafzimmer auf. Achten Sie also darauf, dass alles möglichst einfach ist. Da hilft zum Beispiel eine Stehleuchte anstelle der Nachttischlampe. So haben Sie den Nachttisch frei für das Buch und das Glas Wasser. Achten Sie auch darauf, dass nicht zu viele Dinge rund ums Bett stehen.

Schaffen Sie mehr Tiefe

Gemütlichkeit ist gefragt: Wenn der Raum zu leer ist, dann schaffen Sie mehr Dichte und Tiefe. Foto über: Coco Kelley

Wir leben in einer Zeit, in der sich viele riesige sonnendurchflutete Räume wünschen. Diesem Wunsch wird fleissig nachgebaut. Auf meinen Spaziergängen sehe ich, wie täglich Gärten und Grün grossen, fetten Überbauungen weichen, die vielleicht noch Terrassen haben aber immer grosse Räume und ebensogrosse Fenster. Viele, die diesen Wunsch hegen, aber halt in einer kleinen Wohnung leben, versuchen dieses Begehren mit möglichst leeren Zimmern nachzuahmen. Da stehen dann die Möbel mittendrin, die Wände bleiben weiss und es hat weder Teppiche noch Farben. Was ich gestern über die neue Wohnlichkeit geschrieben habe, gilt auch für das Schlafzimmer: Schaffen Sie Tiefe und damit mehr Geborgenheit. Dabei verhilft zum Beispiel ein Anstrich, der nicht ganz bis zur Decke reicht, zu mehr Textilien und weniger Leere.

Werden Sie ein wenig altmodisch

Rückwärtsgang: Antikes gibt dem Schlafzimmer mehr Geborgenheit. Foto über : Micasarevista

Beim Wort Geborgenheit denken wir automatisch zurück. Einrichtungsmässig muss das nun nicht die Kindheit sein, sondern einfach etwas aus einer früheren Zeit. Zu viel Moderne und Coolness ist nämlich nicht besonders beruhigend. Geben Sie Ihrem Schlafzimmer Antikes oder mehr traditionellen Komfort. Dies ist ein Grund, weshalb zum Beispiel die hohen, stattlichen, weichen Boxspringbetten so viel Erfolg haben. Aber auch alte Bilder oder ein hübsches, altmodisches Boudoirtischchen können Ihrem Schlafzimmer diese gewisse beruhigende Wirkung geben, die ihm fehlt.

Setzen Sie auf Natürlichkeit

Weg mit Schrillem: Gönnen Sie Ihrem Schlafzimmer Naturmaterialien. Bild über: Ingredients LDN

Wir können uns nicht vorstellen, in Polyesterbettwäsche zu schlafen. Aber wir haben das Smartphone neben dem Bett, schauen uns beim Einschlafen einen Film auf dem Laptop an oder platzieren Dinge ins Schlafzimmer wie Kunststoffpelzkissen, Kunstblumen, eine zu grelle Leuchte, einen Plastikstuhl, Grelles oder Schrilles. Setzen Sie auf die Natur, wenn Sie es ruhiger haben möchten. Natürliche Materialien, Farben und Formen. Vergessen Sie High Tech und verhelfen Sie so dem Raum des Schlafens zu mehr Harmonie.

Umgeben Sie sich mit Schönem

Weg mit Wüstem: Setzen Sie besonders im Reich der Träume auf mehr Ästhetik. Foto über: Style by Emily Henderson

Wenn alles schön ist, dann macht es mehr Freude. Und Freude bringt Ruhe. Sie haben bestimmt auch schon in Hotelzimmern geschlafen, die einfach so hässlich waren, dass sie einem den Schlaf regelrecht geraubt haben. Hässlichkeit ist nicht unbedingt subjektiv. Es ist nur so, dass nicht alle Menschen den gleichen Anspruch an Schönheit haben. Dinge, die einem gefallen, eine gute Stimmung vermitteln und ein bisschen Glück bringen, sind auf jeden Fall etwas Gutes. Umgeben Sie sich also besonders im Schlafzimmer nur mit Sachen, die aus Ihrer Sicht schön sind. Das können Bilder sein, Farben, Objekte oder Pflanzen.

Drücken Sie ein Auge zu

Lieblinge: Manchmal schlägt das Herz für Dinge, die nicht perfekt sind. Foto über: Melanie Lissack Interiors

Schönheit ist nicht immer perfekt. Es kann sein, dass die Tasse, deren Henkel abgebrochen ist, trotzdem Ihr Liebling bleibt. Richten Sie sich also so ein, dass Sie die Möbelstücke und Wohnaccessoires mögen – auch wenn sie ein paar Kanten und Schrammen haben.

Setzen Sie auf moderne Eleganz

Vorbild: Eleganz ist ein Ideal, dem e s s ich nachzueifern lohnt. Foto über: Christina Wilson

Es gibt aber auch diese gewisse Perfektion, die uns einfach immer anzieht. Denken Sie an die Frauen, die es schaffen, ganz entspannt immer richtig angezogen zu sein. Deren Haare toll aussehen und trotzdem nicht frisiert sind. Die gepflegte Hände zeigen und eine dezente Nagellackfarbe. Sie tragen Kleider, die richtig gut sitzen und auf denen weder Hundehaare noch Fusseln zu sehen sind. Mein Ideal – das ich leider nie erreiche! Im Wohnbereich heisst dieser Stil «moderne Eleganz». Er ist dezent, wirkt luxuriös, ohne immer teuer zu sein, alles ist stets in Ordnung, ordentlich und hübsch. Auch wenn Sie das nicht schaffen – eifern Sie dem Ideal wenigstens ein bisschen nach, denn es macht Ihr Schlafzimmer ruhiger.

Wählen Sie natürliche Farben

Dezent: Natürliche, helle Farben beruhigen eine Schlafzimmereinrichtung. Foto über: C oco Lapine Design , Quelle: Alvhem Immobilien

Alle treuen Sweet Home Blog Leser wissen, dass ich Farben liebe. Doch ich empfehle für Schlafzimmer natürliche Farbpaletten, vor allem, wenn man es sich ruhiger und entspannter wünscht. Bewegen Sie sich in den neutralen Farbpaletten, von Weiss über Stein und Sand zu Holz, Flachs und Stroh.

Versinken Sie in Weiss

Konsequent: Wenn schon W eiss, dann am besten im Totallook. Foto: Schönbuch

Die Suche nach der Ruhe im Raum führt im Schlafzimmer schnell zu purem Weiss. Weiss ist immer noch die Lieblingswohnfarbe von vielen. Wenn es um die Wahl von Bettwäsche oder Frotteetücher geht, ist Weiss gar an erster Stelle. Wenn Sie sich schon für Weiss entscheiden, dann tun Sie es richtig. Wählen Sie gleich das Bett in Weiss und nicht nur die Wäsche. Stellen Sie helle Möbel dazu we hier diesen formschönen Beistelltisch Amanita von Christian Haas für Schönbuch. Wählen Sie Bilder in Weiss, weisse Blumen und denken Sie an John Lennon und Yoko Ono.

Schaffen Sie Aussicht

Augen auf: Denken Sie immer daran, dass das, was Sie vor dem Einschlafen sehen, schön ist – es ist nämlich auch das E rste, das Sie beim Aufwachen erblicken. Foto über: SF Girl

Was mich persönlich am meisten beruhigt, ist meine Sicht auf einen grossen Baum, dessen Blätter im Wind rascheln und hinter dem, wenn die Zeit da ist, der Mond strahlt. Für mich ist die Aussicht, die eine Wohnung bietet, etwas vom Wichtigsten. Das war immer schon so. Sie trägt viel dazu bei, dass man sich wohl fühlt. Stellen Sie Ihr Bett so, dass Sie etwas Schönes sehen. Und wenn es nicht mit der Aussicht aus dem Fenster klappt, dann wenigstens auf eine schöne Umgebung, ein hübsche Bild etwa, oder eine schön eingerichtete Ecke, die Ihnen gefällt.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

Fehler gefunden?Jetzt melden.