Zu viel Schnee – Brienz-Rothorn-Bahn verschiebt Saisonstart Grosse Schneemengen verunmöglichen einen planmässigen Start in die Hauptsaison. Aktuell fährt die Bahn bis Planalp. pd/cb

Wegen zu viel Schnee fährt die Brienz-Rothorn-Bahn erst ab 11. Juni bis zur Gipfelstation. Foto: PD

Aufgrund der anhaltend kühlen Temperaturen der letzten Wochen sind die gewaltigen Schneemassen noch zu wenig geschmolzen. «Wir haben alles Machbare unternommen», wird Peter Flück, Verwaltungsratspräsident der Brienz-Rothorn-Bahn, in einer Medienmitteilung zitiert. Selbst durch kontrollierte Sprengungen sei es aber nicht möglich gewesen, die Gefahr eines unkontrollierten Schneebrettes genügend zu entschärfen. «Die Sicherheit unserer Gäste hat oberste Priorität. Deshalb haben wir uns entschieden, den Saisonstart bis Rothorn Kulm zu verschieben.» Man hoffe, dass das mildere Wetter die Schneeschmelze an den gefährlichen Stellen so vorantreibe, dass die Fahrten bis Kulm ab 11. Juni aufgenommen werden könnten.

Weiterhin fährt die Dampfzahnradbahn gemäss Fahrplan der Vorsaison bis Planalp. Mit dem Saisonstart der Bahn am 11. Juni öffnet auch das Berghaus auf Rothorn Kulm für Restaurant- und Übernachtungsgäste. Weiterhin können die Gäste für einen Aufpreis online einen Platz im gewünschten Zug reservieren.

