Erfolgreiches Jahr – Brienz-Rothorn-Bahn macht Gewinn Erstmals seit Jahrzehnten hat die Brienz-Rothorn-Bahn einen Gewinnvortrag präsentiert. Die Generalversammlung fand schriftlich statt. pd/ngg

159’399 Gäste transportierte die Brienz-Rothorn-Bahn 2019. Foto: PD

Aufgrund der ausserordentlichen Lage fand die ordentliche Generalversammlung der Brienz-Rothorn-Bahn AG (BRB) unter Ausschluss einer physischen Teilnahme der Aktionäre statt, wie das Bahnunternehmen mitteilt. 1713 Aktionäre hätten die Möglichkeit der schriftlichen Teilnahme wahrgenommen, alle Anträge wurden mit über 95 Prozent Ja-Stimmen angenommen und alle Mitglieder des Verwaltungsrates für weitere drei Jahre wiedergewählt.

Die Bahn berichtet weiter, dass die Besucherzahlen 2019 mit 159’399 erneut über dem Fünfjahresdurchschnitt lägen. Zudem konnte die BRB den Ertrag pro Frequenz steigern. Dies habe auch mit dem grossen Kostenbewusstsein der gesamten Belegschaft zu tun.

1971 zuletzt

Der Unternehmensgewinn beträgt 397’507 Franken (2018: 264’386 Franken). Zum ersten Mal seit

1971 weist die BRB zudem einen Gewinnvortrag aus. Zum guten Ergebnis trugen sowohl der Bahnbetrieb als auch das Berghaus Kulm bei. Dem Betriebsertrag der Bahn von 5,23 Millionen Franken steht ein Aufwand von 4,41 Millionen Franken gegenüber. Der operative Gewinn der Bahn (Ebit) beträgt 432’093 Franken (2018: 222’069 Franken).

2019 investierte die BRB in die Infrastruktur: Auf Rothorn Kulm wurde die WC-Anlage erneuert und ein neues Kassen-Chalet in Betrieb genommen. Im Sommer folgte die Instandstellung der über 100-jährigen Bankettmauern. Nach Saisonschluss wurden die Weichen und Geleise in Geldried erneuert. Auch für 2020 sind weitere Investitionen in Infrastrukturprojekte geplant.

Die Bahn in Zahlen Infos einblenden 2019 betrug die Bahnleistung der Brienz-Rothorn-Bahn (BRB) 24’423 gefahrene Kilometer. 20’641 Kilometer entfielen auf den Personenverkehr und 3’782 Kilometer auf den Bahndienst. Die BRB beschäftigte letztes Jahr, inklusive Berghaus, 79 Mitarbeitende. Neben den sieben historischen Dampflokomotiven standen drei dieselhydrostatisch getriebene Dampfloks im Einsatz. (pd/ngg)

Zudem hat die BRB Ende August 2019 ein neues Reservationssystem eingeführt. Die Gäste können für

einen kleinen Aufpreis einen Platz im gewünschten Zug reservieren. In den ersten Wochen nach der Einführung wurde diese Möglichkeit von 2350 Gästen genutzt.

Ausblick auf die neue Saison

Die BRB hofft, in der kommenden Saison an die Vorjahreserfolge anknüpfen zu können. Die Voraussetzungen seien trotz der Corona-Krise gut. Von jeher sei die Bahn ein Anziehungspunkt für die Schweizer Touristen. Diese machten letztes Jahr 80 Prozent der Besucher aus.

«Wir hoffen, dass die Schweizer ‹ihrem› Berg auch diese Saison die Treue halten.» Peter Flück, Verwaltungsratspräsident

«Wir hoffen, dass die Schweizer ‹ihrem› Berg auch diese Saison die Treue halten», so Peter Flück. Der Saisonstart bis auf Rothorn Kulm mit offenem Berghaus ist für Juni geplant.