Berner Obergericht – Briefzensur bei inhaftierter Frau war unzulässig Eine mutmassliche Drogenhändlerin schreibt ihrem Ex-Freund aus der U-Haft. Der Brief wird von der Staatsanwaltschaft zurückgehalten. Zu Unrecht, findet die Justiz. Michael Bucher

Wegen Kollusionsgefahr: Schreiben Personen in Untersuchungshaft Briefe, werden diese von den Strafverfolgungsbehörden kontrolliert (Symbolbild). Foto: iStock

Wer in Untersuchungshaft landet, muss nebst der Gefangenschaft mit zusätzlichen Einschränkungen leben. Haftbesuche sind nur begrenzt möglich und müssen bewilligt werden. Falls nötig, finden diese unter Aufsicht statt. Zudem kontrolliert die Staatsanwaltschaft sämtliche ein- und ausgehende Briefpost der Inhaftierten, ausser die Korrespondenz mit dem Anwalt. So soll etwa eine Kollusionsgefahr verhindert werden, also das Beeinflussen von Zeugen oder Mitbeschuldigten.