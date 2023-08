Brics-Gipfeltreffen in Johannesburg – Wie Südafrika sich aus der russischen Umarmung löst Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa entwirft vor dem Brics-Gipfel die Grundzüge seiner Aussenpolitik. Und er offenbart, welcher Partner ihm wirklich wichtig ist. Paul Munzinger aus Kapstadt

Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa will sich nicht hineinziehen lassen in einen Wettbewerb der Weltmächte. Sein Problem: Er selbst hat sich dort hineinbegeben. Foto: Emmanuel Dunand (AP/Keystone/Archiv)

Wo steht Südafrika in der Welt? Und vor allem: an wessen Seite? Zwei Tage vor Beginn des Brics-Gipfels in Johannesburg sah Cyril Ramaphosa am Sonntag die Zeit gekommen, sich dieser komplizierten Frage einmal in aller Ausführlichkeit zu widmen. Zur besten Sendezeit um acht Uhr abends gab Südafrikas Präsident eine aussenpolitische Regierungserklärung ab, die das Staatsfernsehen in ihrer vollen Länge von 30 Minuten übertrug. Zusammenfassen lässt sie sich in einem Satz Ramaphosas: «Wir lassen uns nicht in einen Wettbewerb zwischen Weltmächten hineinziehen.»