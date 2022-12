Krise im Schweizer Eishockey – Bricht die Swiss League auseinander? Der Rückzug des SC Langenthal könnte nur der Anfang gewesen sein. Zwei Clubs fordern nun Fakten vom Verband – aber die entscheidende Frage kann nicht geklärt werden. Marco Oppliger Kristian Kapp

Bald nur noch drittklassig: Der Traditionsverein Langenthal (hier in Orange) steigt Ende Saison freiwillig aus der Swiss League ab. Foto: Nicole Philipp

So viel steht fest: Eine besinnliche Vorweihnachtszeit wird es für die Vertreter des Schweizer Eishockeys in diesem Jahr kaum geben. Am Mittwoch gab der SC Langenthal bekannt, dass er sich per Ende Saison aus der Swiss League zurückziehen wird. Mit dem dreifachen Meister verliert die zweithöchste Liga einen der renommiertesten Vereine. Und nun spielen der EHC Winterthur und die Ticino Rockets mit dem Gedanken, dem Beispiel Langenthals zu folgen. Die beiden Clubs fordern vom Verband Fakten über die Struktur der Liga und die Finanzierung der kommenden Saison – und zwar bis Weihnachten.