Feuerwehreinsatz in Gwatt – Brennender Lieferwagen Am späten Mittwochabend brannte ein Lieferwagen an der Spiezstrasse.

Die Feuerwehr war am späten Mittwochabend im Einsatz. Foto: Marco Zangger

Gegen 22.45 Uhr war die Feuerwehr Spiez am Mittwochabend zu einem Einsatz unterwegs Richtung Gwatt. An der Spiezstrasse brannte ein Lieferwagen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer bereits auf angrenzende Tannen übergegriffen, wie die Kantonspolizei am Donnerstag erklärte. Dennoch konnten die Einsatzkräfte den Brand löschen.

Eine Fahrbahn musste wegen des Einsatzes gesperrt werden. Der Verkehr wurde einspurig an der Stelle vorbeigeleitet. Nach Angaben der Medienstelle ist von Brandstiftung auszugehen. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

JEZ

