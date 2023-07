Menuhin Festival eröffnet – Brennen für die Demut In der Kirche Saanen loderte das musikalische Feuer der Leidenschaft – für die Demut. Es war der Auftakt zum 67. Gstaad Menuhin Festival. Svend Peternell

Die Gaechinger Cantorey in der Kirche Saanen – hier der Chor und das Barockorchester unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann. Foto: PD/Raphael Faux

Prominenz lokal bis (inter)national wie üblich an der Eröffnungsfeier zum Gstaad Menuhin Festival neben der Kirche Saanen: Sie zweigt auch in den sakralen Raum ein. Und sitzt gut zwei Stunden en suite im Hörbann von Johann Sebastian Bachs h-Moll-Messe. Demut – das Festival-Thema – kann auch dann sein, wenn man es gar nicht merkt. Oder spürt, dass die Musik so unmittelbar berührt und über sich und uns hinausweist. Wir, die Kleinen, in der Mauritiuskirche – und da diese Klangvibrationen, die sich mit den Worten verbinden und uns im Idealfall dazu verhelfen, emporgehoben zu werden, Grösse zu empfinden.