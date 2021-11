Brembo Sensify – Bremsen per Kabel Hydraulik war gestern, in Zukunft bremst das Auto elektronisch. Entwickelt hat das Brake-by-Wire-System der italienische Bremsenspezialist Brembo. Michael Specht

Das neue Bremssystem von Brembo verspricht höheren Bremskomfort und soll Energie sparen. Foto: Brembo 1 / 1

Seinen Bremsen vertraut der Autofahrer gewöhnlich blind. Das hydraulische System gilt als langlebig und sicher. Besonders, nachdem das Antiblockiersystem (ABS) und das Elektronische Stabilitätssystem (ESP) Ende des vorigen Jahrhunderts nach und nach Einzug hielten. Die Verzögerungen moderner Bremsen erreichen Bestwerte, qualmendes Gummi und ausbrechende Hecks gibt es nur noch in Filmen.

Doch es geht noch besser. Dies zumindest sagten sich die Ingenieure des italienischen Spezialisten Brembo und entwickelten das neue Bremssystem Sensify. Bei ihm gibt es zwischen Pedal und Rädern keine Hydraulikleitung mehr, sie werden verdrängt von der Elektronik. In Fachkreisen heisst dieses System Brake-by-Wire (Bremsen per Kabel).

Ruhe im Bremssystem

Schon in weniger als drei Jahren, so verspricht es Brembo-Chef Daniele Schillaci, soll das erste Serienauto mit Sensify auf der Strasse sein. Um welche Marke es sich handelt, das behalten die Italiener für sich. Infrage kämen diverse Autobauer, sowohl die etablierten Premiummarken aus Deutschland als auch chinesische E-Auto-Start-ups wie zum Beispiel Nio. Zeitlich passen würde das kalifornische Unternehmen Tesla. Deren Business-Limousine Model S steht vor ihrer Ablösung.

Zwei Tesla Model 3 sind es auch, die Brembo für Demonstrationszwecke mit Brake-by-Wire ausgerüstet hat. Man will zum einen zeigen, wie Sensify funktioniert, vor allem aber, wie es sich anfühlt. Der Tritt ins Pedal, bei dem der Fuss keinen hydraulischen Druck mehr aufbaut, sondern nur noch einen elektronischen Befehl an die Räder schickt, sorgt schnell für verblüffte Gesichter. Statt des lauten Vibrierens, das bei einer Vollbremsung gewöhnlich durch die ABS-Regelung hervorgerufen wird, herrscht absolute Ruhe im Bremssystem. Ein neues Gefühl. Der Wagen verzögert gleichmässig, weich, stabil und trotzdem stärker als mit konventionellen Bremsen. Noch ausgeprägter zeigt sich das Ganze auf glattem Untergrund (Schneesimulation). Auch hier kein ABS-Rattern, kein Ausbrechen, kein instabiles Verhalten. Selbst bei einer Vollbremsung in einer Kurve hält der Tesla stoisch seine Spur, das System regelt extrem schnell und feinfühlig.

Bei vielen Autofahrern dürfte dennoch ein mulmiges Gefühl bleiben. Was passiert, sollte einmal der Strom komplett ausfallen? Bremst ein Fahrzeug dann trotzdem noch sicher bis zum Stillstand ab? «Es sind grundsätzlich zwei Batterien an Bord», sagt Brembo-Chef Daniele Schillaci, «die Redundanz ist sogar höher als bei einem konventionellen Bremssystem.»

Sensify kommt, zumindest bei kleinen Fahrzeugen, sogar komplett ohne hydraulische Bremsleitungen aus. Bei grösseren und schwereren Autos werden allerdings nur die Hinterräder per Elektromotor gebremst. Vorne ist die Bremskraft zu stark. Damit wären auch die elektrischen Stellmotoren am Bremssattel zu gross – und damit das Ganze zu schwer. Um die sogenannten ungefederten Massen klein zu halten, lagerten die Brembo-Ingenieure die beiden E-Motoren (Aktuatoren) aus, positionierten sie dennoch nah am Rad. Die Verbindung zum Bremssattel besteht dann lediglich noch aus einem kurzen Stück Hydraulikleitung.

Komfortabel und effizient

«Die Elektronik ist mit einer Reaktionszeit von 100 Millisekunden drei- bis fünfmal schneller als die Hydraulik», sagt Schillaci, «wir können bei 120 km/h allein durch die schnellere Reaktion elf Meter Anhalteweg gewinnen.» Wer möchte, kann sich das Bremsverhalten sogar nach eigenem Gusto konfigurieren, ähnlich wie heute die Fahrpedalkennung und die Lenkung über den Fahrmodusschalter. Zur Auswahl stehen sollen später die Modi Soft, Normal und Sport.

Neben dem höheren Bremskomfort hilft Sensify auch, Energie zu sparen. E-Autos würden entsprechend Reichweite gewinnen. Denn die präzise elektronische Steuerung verhindert, dass die Beläge, wie sonst üblich, an den Bremsscheiben schleifen, wenn auch nur ganz leicht. Um zwei bis drei Prozent liesse sich damit laut Brembo die Reichweite erhöhen. Zudem wird weniger Bremsstaub in die Umwelt gepustet.

Zwei Tesla Model 3 wurden für Demonstrationszwecke mit dem Brake-by-Wire-System ausgerüstet. Foto: Brembo

Die Designer und Konstrukteure der Autohersteller reiben sich bereits die Hände. Ihnen bietet Sensify neue Freiräume, denn die Systemkomponenten sind wesentlich kleiner als die herkömmlichen und können an nahezu beliebigen Stellen platziert werden. Vorteile sieht Brembo-Vertriebschef Uwe Hein auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. «Brake-by-Wire braucht ja nicht zwingend ein Fusspedal, eine Art Joystick würde sich fürs Bremsen genauso gut eignen.»

Mittelfristig hat Brembo das autonome Fahren im Fokus. Denn Level-5-Fahrzeuge – ohne Lenkrad, ohne Fahrer und damit auch ohne Pedale – sind geradezu prädestiniert für die Brake-by-Wire-Elektronik.

Fehler gefunden?Jetzt melden.