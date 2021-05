Sensibilisierungskampagne in Thun – Bremsen auf dem Velo-Fahrsimulator Brenzlige Verkehrssituationen auf dem interaktiven Velo-Fahrsimulator erfahren – dies ist in Thun im Rahmen der Aktion Bike & Walk möglich. Godi Huber

Der Velo-Fahrsimulator stand am Donnerstag im Bälliz in Einsatz. Während der Fahrt musste auf Gefahrensituationen, die über die Virtual-Reality-Brille oder den Bildschirm eingespielt wurden, reagiert werden. Anschliessend analysierte der Computer die Fahrt. Foto: Godi Huber

Der Reporter dieser Zeitung ist in Eile mit dem Velo unterwegs. Mit Tempo 30 fährt er durch die Strassen. Da klingelt das Telefon, der Blick geht zum Handy, und fast zeitgleich quert ein Fussgänger unerwartet die Fahrbahn. Die Bremsreaktion kommt verzögert, der Anhalteweg ist lang und der Crash mit 20 km/h hart.

Zum Glück für alle Beteiligten ist der Unfall nicht real. Die Fahrt fand am Donnerstag auf dem Velo-Fahrsimulator im Bälliz in der Thuner Innenstadt statt. Im Rahmen der Präventionskampagne «Bike & Walk, Let It Slow» konnte sich die interessierte Bevölkerung auf den Fahrsimulator setzen und brenzlige Verkehrssituationen erfahren, die man in der Realität lieber nicht erleben möchte.