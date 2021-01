Mutiertes Coronavirus – Bremgarten stellt FFP2-Masken für Lehrkräfte bereit Im Kampf gegen das Coronavirus setzt Bremgarten auf Empfehlungen. Auch in Köniz sitzt derzeit eine ganze Schulklasse in Quarantäne. Stephanie Jungo , Quentin Schlapbach

Die Gemeinde Bremgarten stellt Lehrpersonen FFP2-Masken zur Verfügung Symbolbild). Foto: Thomas Kienzle/AFP

Das Coronavirus hält die Gemeinde Bremgarten auf Trab. 155 Schülerinnen und Schüler befinden sich in Quarantäne, nachdem zwei Schulkinder positiv auf Corona getestet wurden.

Weil sie sich in Wengen angesteckt hatten, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich um die ansteckendere Virus-Variante B.1.1.7 handelt. Ein Nachweis war wegen ungenügender Virenmenge nicht mehr möglich, schreibt die kantonale Gesundheitsdirektion auf Anfrage.

Besteht der Verdacht auf eine mutierte Virusvariante, kommen strengeren Regeln zum Zug, die dazu führen, dass mehr Personen in Quarantäne geschickt werden. Die Personen, die sich zurzeit in Bremgarten in Quarantäne befinden, sind dazu aufgerufen, sich testen zu lassen.