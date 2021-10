Spektakuläres 3:3 – «Breitsch» rettet sich gegen die YB-Talente in der 94. Minute Der FC Breitenrain bleibt ungeschlagen, der SC Langenthal verliert erneut und Floorball Köniz kommt in Fahrt: Neuigkeiten aus der Region. Adrian Horn

Am Ende jubelt Breitenrain – wie so oft in dieser Saison. Archivfoto: Andreas Blatter

Der SC Langenthal steckt im Tief

Es ist zwei Wochen her, da übernahm der SC Langenthal die Führung in der Swiss League. Mit vier Siegen war er in die Saison gestartet. Nun steckt er in einer kleinen Krise. Die letzten drei Spiele verlor er allesamt. Am Samstag unterlag er Sierre zu Hause. Beim 2:5 erzielten die Oberaargauer immerhin wieder mal Tore, nachdem sie davor zweimal nicht getroffen hatten. Die Entscheidung fiel im Schlussdrittel, in dem die Walliser davonzogen. Am Dienstagabend empfängt der SCL Visp.

Huttwil verliert – und bleibt Leader

Der SC Lyss feiert in Bülach einen aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs eher überraschenden Sieg. Gleich 4:0 schlagen die Seeländer die Zürcher. Diese verpassen den Sprung an die Tabellenspitze. Leader in der Mysports League ist unverändert Hockey Huttwil, obwohl die Oberaargauer in Chur nach Penaltyschiessen unterliegen und lediglich einen Punkt holen. Keine Zähler gewinnen Wiki-Münsingen und der EHC Thun, die unter dem Strich klassiert sind.

Die YB-Frauen unterliegen in St. Gallen

Eine weiterhin durchzogene Saison spielen die Berner Fussballerinnen. Sie verlieren im Kybunpark gegen den FC St. Gallen-Staad durch ein Tor nach der Pause 0:1 und belegen lediglich einen Mittelfeldplatz.

Breitenrain verhindert Pleite in extremis

3:0 führte YB II völlig überraschend gegen Promotion-League-Tabellenführer FC Breitenrain, 3:1 stand es kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit. Einen Punkt holten die Gäste dennoch. Der Ausgleich gelang Marco Hurter in der 94. Minute. Während die Talente des Schweizer Meisters weiter auf den ersten Sieg der Saison warten, bleibt der Quartierclub ungeschlagen. Einen ähnlich mitreissenden Match gab es in der 1. Liga zwischen GC II und dem FC Köniz. Die Berner lagen zurück, führten, waren wieder im Hintertreffen und gewannen beim 3:3 einen Punkt. Einen wichtigen Sieg feierte der FC Münsingen, der zu Hause gegen Zug einen Rückstand wettmachte und sich 2:1 durchsetzte. Nicht vom Fleck kommt der FC Langenthal, der gegen Luzern II 0:2 verlor. In der interregionalen 2. Liga unterlagen Spiez, Konolfingen und Lerchenfeld allesamt.

Floorball Köniz korrigiert den schwachen Auftakt

Mit zwei Niederlagen startete Unihockey-Meister Köniz in die Saison. Nun gewannen die Berner zum dritten Mal, am Sonntag besiegten sie Uster 6:5. Sie belegen neu Platz 4 – und sind damit vor dem SV Wiler-Ersigen klassiert, der auch nach der 3:5-Niederlage gegen Malans neun Punkte totalisiert. Souverän zeigten sich die Tigers; die Langnauer schlugen Sarnen 9:4. Eine weitere Kanterniederlage erlitt derweil der UHC Thun. In St. Gallen unterlagen die Oberländer 3:9. Ihre Tordifferenz nach 5 Runden: –38.

