Ende der Medienkonferenz

Die Medienkonferenz in Bern ist nach einer Dreiviertelstunde zu Ende. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Anzufügen ist noch, dass der Pointe de Presse der Fachleute in den Sommermonaten nur noch zweimal pro Woche durchgeführt wird. Der Termin am 29. Juni fällt aus. Am 6. und 20. Juli sowie am 3. August findet die Medienkonferenz jeweils um 14 Uhr statt.