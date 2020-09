HVH-Handballerinnen – Breiteres Kader, einige Verletzte Herzogenbuchsees NLA-Team besteht ausschliesslich aus Spielerinnen aus dem eigenen Nachwuchs. Mit diesen soll Rang 5 oder 6 angepeilt werden. Reto Pfister

Janissa Schmied (rechts) ist eine sichere Siebenmeterschützin. Foto: Marcel Bieri

Die Bank war besser besetzt als auch schon, 13 Feldspielerinnen und 2 Torhüterinnen konnten Herzogenbuchsees Frauen zum Startspiel der Saison 2020/21 gegen Brühl St.Gallen einsetzen. Und dennoch zählte Trainer Beat Flury nach der Partie erst einmal auf, welche Schlüsselspielerinnen fehlten. Laura Bieri dürfte nach einem Kreuzbandriss im Oktober wieder uns Team zurückkehren, Lisa Ingold wegen der gleichen Verletzung erst im nächsten Frühling, wenn sie überhaupt in dieser Saison nochmals eingreifen kann. Mareike Müller dürfte erst 2021 wieder mittun, und mit Irina Roth pausiert eine für die Abwehr wichtige grossgewachsene Spielerin derzeit ebenfalls. «So fehlt viel Routine im Team», sagt Flury. Einige Spielerinnen, die gegen Brühl im Kader figurierten, sind erst gerade aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft aufgerückt. In der Schlussphase kamen sie gegen das Spitzenteam aus der Ostschweiz noch zum Einsatz.

Das Spiel ging nach einer starken ersten Halbzeit (12:15) 17:34 verloren. Ein Resultat, das die lange gute Darbietung der Oberaargauerinnen nicht wiederspiegelte und auch für Flury keine grosse Relevanz hatte. Er sagte dem Team in der Garderobe, das es das Ergebnis gleich wieder vergessen soll.

Früher Unterbruch

Dies aus zweierlei Gründen. Erstens geht es in der NLA-Hauptrunde für die HVH-Frauen gerade gegen Equipen wie Brühl auch darum, sich weiter zu entwickeln. Und zweitens gibt es in dieser Saison bereits früh eine zusätzliche Pause. Nach dem Spiel in Nottwil (16.9.) steht Herzogenbuchsee erst am 18. Oktober wieder im Einsatz. Dieser Unterbruch sollte es den Nachwuchs-Nationalspielerinnen ursprünglich erlauben, die U-18-EM in Kroatien zu bestreiten. Diese wurde corona-bedingt inzwischen jedoch weiter verschoben, der Spielplan in der NLA bleibt jedoch wie geplant bestehen. Die drei Spiele im September seien so noch mehr oder weniger Bestandteil der Vorbereitung. «Mitte Oktober wollen wir dann richtig bereit sein», sagt Flury.

Nach wie vor stehen nur Spielerinnen im Team, die zumindest die letzten Schritte Richtung NLA im Nachwuchs des HV Herzogenbuchsee gemacht haben. «Sind alle an Bord, sieht es nicht schlecht aus», sagt der HVH-Chefcoach. «Dann können wir Rang 5 oder 6 anpeilen.» Hoffnung geben auch Darbietungen wie die von Janissa Schmied, die als 18-Jährige bereits eine sichere Siebenmeterschützin ist. «Supercool» nennt Flury dies. «Sie geht völlig ohne Angst ans Werk.» Und verwertete gegen Brühl sechs von sieben Strafwürfen.