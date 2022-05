Weiter geht's im Letzigrund

Schiedsrichter Sandro Schärer pfeift die zweite Halbzeit an. Die Gastgeber haben Anspiel. Boranijasevic will sich direkt offensiv einbringen und führt den Ball weit nach vorne, sein Zuspiel in den Strafraum wird vom FCL-Goalie aber abgefangen.