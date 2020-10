Zuhause seit einem Jahr unbesiegt – Breitenrains Serie – Köniz und Münsingen tauchen In der Promotion League ist Breitenrain eine Heimmacht, während Münsingen und Köniz im Tabellenkeller bleiben. In der 2. Liga unterliegt Weissenstein dem FC Steffisburg 0:2 und muss Leader Prishtina ziehen lassen. Adrian Lüpold

Artian Kastrati bringt den FC Breitenrain mit einem satten Schuss 1:0 in Führung. Foto: Andreas Blatter

Breitenrain wahrt seine beeindruckende Heimstärke in der Promotion League. Der Quartierclub besiegte Stade Nyonnais dank eines späten Treffers in der 85. Minute von Joker Miroslav Konopek 2:1 und bleibt zuhause in dieser Saison ohne Niederlage. Zudem verlängerten die Berner ihre Serie der Ungeschlagenheit auf dem heimischen Spitalacker auf fast ein Jahr, datiert die letzte Niederlage in einem Meisterschaftsspiel auf dem «Spitz» doch aus der Vorrunde der letzten Saison (5. Oktober 2019).