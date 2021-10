Der nächste Sieg im Spitzenkampf – Breitenrains nächstes Zeichen der Stärke an die Konkurrenz Breitenrain fertigt Chiasso gleich mit 4:0 ab. Die YB-Frauen stehen in der nächsten Cuprunde, und der BSV Bern überholt Wacker. Neuigkeiten aus der Region. Simon Scheidegger

Breitenrains Loris Lüthi (links) jubelt über seinen Treffer zum 4:0. Iris Andermatt

YB-Frauen erfüllen die Pflicht im Cup

In der Liga wird momentan pausiert, dennoch waren die YB-Frauen am Samstag im Einsatz. Im Sechzehntelfinal des Schweizer Cups reisten die Spielerinnen von Aurélien Mioch zum Erstligisten Schwyz. Eine derart klare Angelegenheit wie in der ersten Runde, als sich die Bernerinnen Anfang September gegen die Jurassierinnen von Courroux aus der 1. Liga mit 10:1 durchgesetzt hatten, wurde es nicht. Trotzdem können die Bernerinnen nach dem 2:0-Sieg dank zwei Toren von Courtney Strode weiter vom Cupsieg träumen. Die Achtelfinals werden voraussichtlich am Sonntag, 7. November, ausgetragen.

Breitenrain lässt Chiasso keine Chance

Es ist ein weiteres Zeichen der Stärke an die Konkurrenz. 4:0 gewinnt der FC Breitenrain in der Promotion League am Samstag gegen Challenge-League-Absteiger Chiasso. Zur Pause hatte es nach Toren von Fabiano Pereira, Miroslav Konopek und einem Eigentor der Tessiner bereits 3:0 geheissen, Loris Lüthi sorgte zehn Minuten vor dem Ende für das Schlussresultat auf dem «Spitz». Für die Mannschaft von Martin Lengen ist es nach dem 3:2-Sieg gegen Bellinzona vor zwei Wochen der zweite Heimsieg in einem Spitzenspiel. Der FCB bleibt somit nach 10 Runden ungeschlagener Leader. Der Vorsprung auf Bellinzona beträgt drei Punkte, dahinter sind Basel und Chiasso bereits um sieben Punkte distanziert.

Auch die U-21-Mannschaft der Young Boys kam zu einem Erfolgserlebnis. Auswärts bei Brühl siegten die Berner 3:0, feierten den ersten Saisonsieg und schlossen damit zu den St. Gallern auf. Der FC Biel verlor schliesslich auswärts bei der zweiten Mannschaft des FC Zürich 0:3.

In der 2. Liga interregional kam Spiez beim 4:4 gegen Bubendorf zu einem spektakulären Punkt. Auch Lerchenfeld holte sich beim 1:1 gegen Ajoie-Monterri einen Zähler. Konolfingen ging gegen Dornach derweil ebenso leer aus wie Prishtina gegen Farvagny/Ogoz.

Huttwil verliert, Dübendorf profitiert

Es war kein Wochenende für die Berner Vertreter in der Mysports-League. Huttwil ging zwar gegen Seewen sechs Minuten vor der zweiten Pause in Führung, musste aber danach noch drei Gegentreffer hinnehmen. Nutzniesser der Niederlage der Oberaargauer ist Dübendorf. Die Zürcher haben dank ihres fünften Sieges in Folge, einem 3:2 nach zweimaligem Rückstand gegen Lyss, an der Tabellenspitze nun drei Punkte Vorsprung auf die Huttwiler. Punktgleich ist Basel, das gegen Wiki-Münsingen einen ungefährdeten 5:1-Erfolg feierte. Wiki bleibt nach der fünften Saisonniederlage das Schlusslicht. Thun hat nach dem 1:2 gegen Bülach indes nur einen Zähler mehr auf dem Konto.

BSV überholt Wacker

Der BSV Bern feiert gegen Basel den zweiten Sieg in Serie. 25:22 stand es am Sonntag am Ende einer lange ausgeglichenen Partie. Pontus Zetterman war mit acht Treffern bester Werfer für das Team Martin Rubins. Durch den Erfolg ziehen die Berner am Kantonsrivalen Wacker vorbei. Die Thuner verloren in Spiez gegen GC nach zuletzt drei Siegen in Folge trotz Pausenführung 28:31. Die Zürcher wendeten die Partie in den Schlussminuten mit vier Toren in Folge.

Köniz und Wiler siegen, Thun verliert in letzter Minute

Köniz und Wiler-Ersigen bleiben in der NLA an Leader GC dran. Schweizer Meister Köniz gewann am Sonntag zu Hause gegen Waldkirch-St.Gallen 4:2. Nach Spielhälfte führten die Könizer auch dank drei Skorerpunkten Tim Aebersolds 4:0 und brachten den Vorsprung souverän über die Runden. Wiler-Ersigen hatte derweil zum selben Zeitpunkt bereits ein 6:0 herausgeschossen. Am Ende gewann der SVWE gegen Uster dank acht verschiedenen Torschützen 9:3. Weniger erfolgreich war das Wochenende für Langnau und Thun. Für beide gab es keine Punkte. Die weiter sieglosen Berner Oberländer mussten das entscheidende Gegentor gegen Zug erst 20 Sekunden vor dem Ende hinnehmen.

