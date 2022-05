Im Spitzenspiel gegen Bellinzona – Breitenrain sichert sich in Nachspielzeit wichtigen Punkt Und wieder brechen auf dem «Spitz» alle Dämme: Die Stadtberner erzielen in der 93. Spielminute den 1:1-Ausgleichstreffer und sichern sich einen Punkt im Aufstiegskampf. Yannis Lüthi

Pure Freude auf dem «Spitz»: Als Loris Lüthi in der Nachspielzeit mittels Kopfballtor der Ausgleich gelang, waren die Stadtberner nicht mehr zu stoppen. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist das grösste Überraschungsteam im ganzen Land? Das Fussball-Märchen des FC Breitenrain nimmt nach dem 1:1-Remis gegen das Team von Ex-YB-Coach Marco Schällibaum immer mehr Form an. Den Stadtbernern fehlen nun – nebst der Spiellizenz – nur noch sechs Punkte zum Aufstieg in die Challenge League.