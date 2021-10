Sieg im Berner Duell – Breitenrain jubelt weiter Der FC Breitenrain bezwingt Biel. Der EHC Thun feiert ein seltenes Erfolgserlebnis. Marlen Reusser und Marc Hirschi stehen auf dem Podest. Neuigkeiten aus der Region. Peter Berger

Der FC Breitenrain ist nicht zu bremsen. Gefeierter Akteur in Biel war Miroslav Konopek (Mitte). Archivfoto: Claudio De Capitani/Freshfocus

Der Leader bleibt auf Erfolgskurs

In der Promotion League ist der FC Breitenrain weiterhin nicht zu stoppen. Das Team von Martin Lengen setzte sich auch im Berner Duell gegen Biel durch. Matchwinner mit seinem 1:0-Siegesgoal nach 55 Minuten war Miroslav Konopek. Einzig die AC Bellinzona vermag mit der Pace des überraschenden Leaders mitzuhalten. Die Tessiner liegen drei Zähler zurück, das auf Rang drei platzierte Stade Nyonnais weist bereits einen Rückstand von acht Zählern auf. Die YB-Nachwuchsequipe kam gegen YF Juventus zwar zum vierten Unentschieden (1:1), bleibt aber punktemässig am anderen Ende der Tabelle als die anderen Stadtberner.

In der 1. Liga hält sich der Aufsteiger FC Thun II hartnäckig in der Verfolgergruppe hinter Leader Bulle. Die Oberländer bezwangen Terre Sainte mit 2:0. Den zweiten Treffer erzielte in der 90. Minute der im Nachwuchs eingesetzte Roland Ndongo. Auch Nias Hefti und Erik Wyssen kamen im Team von Stipe Matic zum Einsatz.

In der Gruppe 2 arbeitet sich Köniz langsam, aber sicher nach vorn. Die Absteiger bezwangen den FC Kosova mit 2:1. Beide Treffer erzielte der frühere Profi Stephan Andrist. Der Rückstand auf die Tabellenspitze beträgt zwei Punkte. Während der FC Münsingen bei Schötz einen Zähler holte (2:2), verlor Langenthal daheim gegen Delsberg 1:4.

In der 2. Liga interregional bleibt Aufsteiger Prishtina am Ende der Tabelle. Die Berner unterlagen La Tour gleich mit 0:4. In der Gruppe 3 konnte der FC Spiez gegen Ajoie-Monterri (3:2) seinen dritten Saisonsieg feiern. Konolfingen reichte es gegen Concordia Basel zu einem 1:1-Unentschieden. Lerchenfeld blieb gegen Muttenz (0:4) chancenlos und verbleibt auf einem Abstiegsplatz.

Wacker und der BSV Bern verlieren

Ohne die routinierten Akteure Lukas von Deschwanden, Ron Delhees und Nicolas Raemy unterlag Wacker Thun in Winterthur Pfadi mit 29:34. Ebenfalls ohne Zähler blieb der BSV Bern. Er kassierte bei GC Amicitia eine 26:31-Niederlage.

Bei den Frauen mussten sich Rotweiss Thun (20:25 gegen Brühl) sowie HV Herzogenbuchsee (24:31 in Winterthur) ebenfalls geschlagen geben.

Thun schlägt Dübendorf

In der Mysports League feierte der EHC Thun einen überraschenden 5:3-Erfolg über Dübendorf. Fabian Boss gelangen dabei drei Tore, Michael Bärtschi war zweifacher Torschütze. Wiki verlor gegen Chur 0:1, Huttwil unterlag Leader Basel 3:4, und Lyss bezwang Arosa 2:0.

Reusser siegt, Hirschi Zweiter

Zum Abschluss der Radsaison hat Marlen Reusser das Zeitfahren Chrono des Nations in Frankreich gewonnen. Die Bernerin distanzierte Strassen-Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer (AUT) um 52 Sekunden. Der Ittiger Marc Hirschi beendete derweil die Veneto Classic in Venedig als Zweiter

