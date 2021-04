6 Tore auf dem Spitalacker – Breitenrain hat das Schicksal in den eigenen Füssen Der FC Breitenrain liegt nach dem 3:3 gegen Bellinzona in der Promotion League auf Rang 8 und kann den Sprung in die Aufstiegsrunde aus eigener Kraft schaffen. Köniz und Münsingen blieben ohne Punkte. Adrian Lüpold

Marko Dangubic zirkelt den Ball zur 2:0-Führung für Breitenrain ins Netz. Foto: Andreas Blatter

Sobald alle Teams in der Promotion League 15 Partien absolviert haben, wird die Liga halbiert. Während die besten acht Clubs danach um den Aufstieg in die Challenge League spielen, werden die restlichen acht Vertreter der Liga gegen den Abstieg kämpfen müssen. Der FC Breitenrain hat sein Schicksal nach wie vor in den eigenen Füssen, den Sprung in die obere Tabellenhälfte zu bewerkstelligen. Dank dem Punktgewinn beim 3:3 im Heimspiel gegen die AC Bellinzona, machten die Stadtberner einen Platz gut, liegen nach 14 Spielen nun just auf dem 8. Platz und können sich am nächsten Samstag mit einem Sieg gegen Brühl St. Gallen ihren Platz für die Aufstiegsrunde sichern.

Eine noch bessere Ausgangslage verpasste das Team von Coach Martin Lengen gegen Bellinzona wegen einer Schwächephase im zweiten Spielabschnitt. In der ersten Halbzeit lief noch alles wie am Schnürchen, bestach Breitenrain auf dem Kunstrasen im Stadion Spitalacker mit klugen Kombinationen und einer hohen Effizienz in der Chancenverwertung. Eric Briner (19.) mit einem präzisen Abschluss aus schwierigem Winkel und Marko Dangubic (24.) mit einem Kunstschuss – nach genialer Vorarbeit per Absatz von Severin Freiburghaus – brachten den FCB 2:0 in Führung.

Mit toller Schusstechnik aus schwierigem Winkel: Breitenrains Eric Briner bringt sein Team gegen Bellinzona 1:0 in Führung. Andreas Blatter

Nach der Pause büsste das Spiel Breitenrains deutlich an Intensität ein. Der FCB agierte nun weniger kompakt und machte mehr Flüchtigkeitsfehler im Spielaufbau. Die Tessiner bedankten sich für mehr Räume und auch weniger Widerstand in den Zweikämpfen und drehten die Partie innerhalb von nur 10 Minuten komplett – Mittelstürmer Ivan Facchin erzielte alle drei Tore (das erste per Elfmeter) zur plötzlichen 3:2-Führung der Tessiner. Immerhin buchte FCB-Einwechselspieler Andri Rüegsegger nur eine Minute nach dem Rückstand postwendend das 3:3 und sicherte Breitenrain einen Punkt, der sich in der Endabrechnung in einer Woche noch als äusserst entpuppen könnte.

Andri Rüegsegger bejubelt seinen Treffer zum 3:3. Foto: Andreas Blatter

Niederlagen von Köniz und Münsingen

Ganz sicher gegen den Abstieg spielen wird nach der Halbierung der Liga der FC Köniz. Die Berner Vorstädter hatten zuletzt mit einem Punkt im Derby gegen Breitenrain und einem grandiosen 7:0-Heimerfolg gegen YF Juventus Zürich überzeugt und den Anschluss ans rettende Ufer in der Tabelle endlich wieder geschafft. Auch im Auswärtsspiel bei Etoile Carouge schien sich der Könizer Aufwärtstrend zunächst fortzusetzen. Der FCK reagierte glänzend auf einen frühen Rückstand nach drei Minuten und ging dank Treffern von Alix Bahlouli und Ex-Profi Stephan Andrist mit einem 2:1 in die Halbzeit. Im zweiten Umgang drehten die Genfer auf, wobei ihnen ein schneller Treffer drei Minuten nach der Pause zum 2:2 zupass kam. Mit zwei weiteren Toren in der 65. und der 88. Minute raubte Carouge dem FCK die Hoffnung auf weitere Punkte. und setzte sich schliesslich 4:2 durch

Ohne Tore und ohne Punkte blieb der FC Münsingen in seinem Heimspiel gegen Spitzenteam Cham. Den Zweitplatzierten Zugern reichte je ein Erfolgserlebnis pro Halbzeit zum 2:0-Sieg. Die Aaretaler verleiben mit drei Punkten aus 13 Spielen am Ende der Tabelle und warten weiterhin auf den ersten Saisonsieg.

Fehler gefunden?Jetzt melden.