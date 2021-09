Die Berner Fussballclubs – Breitenrain glänzt, Thun II überrascht, Köniz enttäuscht Die ersten Runden sind auch abseits der Profiligen absolviert – Zeit für eine erste Bilanz. Unsere Erkenntnisse aus dem Saisonstart. Adrian Horn

FC-Breitenrain-Stürmer Marko Dangubic jubelt mit Severin Freiburghaus (links) und Loris Lüthi. Foto: Andreas Blatter

Bei den Frauen stellt YB nicht Spitze dar

In der Women’s Super League sind erst drei Runden bestritten – die Tabelle sagt entsprechend wenig aus. Einen besonders vielversprechenden Auftakt legten YBs Fussballerinnen aber nicht hin. Gewonnen haben sie erst einmal. Und vor allen Dingen war da die 0:7-Klatsche gegen Leader Zürich. Zuletzt unterlagen sie Chênois 0:3. Meistertitel und Champions-League-Teilnahme scheinen weit entfernt.

Der FC Breitenrain ist unbesiegbar!

Felix Hornung ist «Breitsch» ein sicherer Rückhalt. Foto: Andreas Blatter

Okay, okay: Irgendwann werden die Stadtberner vermutlich auch in dieser Saison verlieren. Nach immerhin aber doch schon sieben Runden ist der Kultclub ungeschlagen – und überraschend, ja fast schon sensationell Tabellenführer der Promotion League, der dritthöchsten Spielklasse. Das erstaunt auch deswegen, weil das Kader keine grossen Namen enthält, anders als zumindest teilweise bei der Konkurrenz. Der Erfolg gründet auf der Stabilität: Das Team von Coach Martin Lengen hat bislang erst drei Tore kassiert.