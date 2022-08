Start in der Promotion League – Breitenrain gibt sich gegen Aufsteiger keine Blösse Dem FC Breitenrain ist der Saisonauftakt mit einem klaren 4:1-Heimsieg gegen die U-21 des FC Luzern geglückt. Die Aufsteiger waren allerdings kaum ein ernsthafter Gradmesser. Ueli Moser

Er schoss das erste und das letzte Breitenrain-Tor: Doppeltorschütze Tim Frey (r.) lässt sich von Floran Ajeti feiern. Foto: Andreas Blatter

4:1 siegte der FC Breitenrain im ersten Spiel der Saison gegen Luzerns U-21, die auf diese Saison in die Promotion League aufgestiegen war. Trainer Martin Lengen war mit der Darbietung seiner Schützlinge zufrieden – «im Grossen und Ganzen jedenfalls», wie er nach Spielschluss festhielt, zumal es in einem Startspiel oft nicht einfach sei, der Favoritenrolle gerecht zu werden. «Wir wollten den Gegner deshalb von Beginn weg mit aggressivem Pressing unter Druck setzen und zu Fehlern provozieren, dies ist uns zumindest etwa während der Hälfte der Partie gut gelungen.»

YB gewinnt, Biel verliert Infos einblenden Neben Breitenrain startete auch die YB-U-21 dank einem 4:3-Erfolg bei St. Gallen II erfolgreich in die

neue PL-Saison. Der Siegtreffer gelang Jonathan de Donno allerdings erst in der 95. Minute auf Penalty.

Im Team von Joel Magnin kam mit Esteban Petignat – Torschütze zum 2:2 – nur ein Akteur des derzeit

verletzungsbedingt arg dezimierten Super-League-Kaders zum Einsatz. Eine Niederlage gab es dagegen für den FC Biel. Für die neu formierten Seeländer setzte es im Duell zweier Aufstiegsanwärter zu Hause gegen den FC Stade Nyonnais eine 0:3-Schlappe ab. (umb)

Diese Taktik war namentlich kurz vor und nach Mitte der ersten Halbzeit von Erfolg gekrönt. Zuerst verlor der Luzerner Severin Ottiger, einer von vier zum Einsatz gelangten Super-League-Kaderspielern, den Überblick und produzierte ein kurioses Eigentor. Nach dem Anspiel jagte Breitenrain den Gästen den Ball sofort wieder ab, und keine 60 Sekunden nach dem 1:0 schloss Tim Frey den schnell vorgetragenen Konter souverän mit dem zweiten FCB-Treffer ab. Aber damit noch nicht genug: Gut fünf Minuten später wurden die Luzerner ein weiteres Mal überrannt, und schliesslich realisierte Enes Ciftci nach einer herrlichen Kombination über mehrere Stationen auf Pass von Zuzug Loic Chatton überlegt den dritten Breitsch-Treffer.

Einen Gang zurückgeschaltet

Damit war natürlich zumindest eine Vorentscheidung gefallen. Und es folgte die Ursache, warum Martin Lengen am Schluss nur mit etwa der Hälfte der Darbietung seines Teams zufrieden war. Breitenrain schaltete nämlich nach dem 3:0 für eine gute halbe Stunde um mindestens einen Gang zurück, was dem zuvor zum Teil schon fast inferioren Gegner erlaubte, wieder ins Spiel zurückzufinden.

Trainer Martin Lengen war mit der Darbietung seiner Schützlinge bei der Saisonpremiere soweit zufrieden. Foto: Andreas Blatter

Nach der Pause und einem ersten Warnschuss der Luzerner, den Felix Hornung aber mit einer Prachtparade unschädlich machte, gab Breitenrain noch einmal Gas. Aus mehreren guten Möglichkeiten resultierte allerdings bloss das von Tim Frey in der 63. Minute gekonnt per Kopf erzielte 4:0. Danach war aber endgültig vorzeitig Feierabend, was die Innerschweizer in der 75. Minute wenigstens zum Ehrentreffer nutzen konnten.

«Gegen einen anderen Gegner könnte so etwas aber ins Auge gehen.» Breitenrain-Trainer Martin Lengen

«Gegen einen anderen Gegner könnte so etwas aber ins Auge gehen», warnt Martin Lengen sein Team davor, sich bei anderer Gelegenheit wieder schon so früh mit dem Erreichten zufriedenzugeben. Anderseits erachtet er es aber als erfreulich, wie sein Team die Absenz so wichtiger Akteure wie Eric Briner, Miroslav Konopek und Pascal Schüpbach weggesteckt hat. Zudem habe der eingewechselte Floriant Zubaku angedeutet, dass er nach seiner langen Verletzungspause im Angriff wieder eine valable Alternative werden könnte.

Doublette für Frey

Und toll sei natürlich auch, dass Tim Frey in seiner zweiten Breitenrain-Saison seine Torpremiere gleich als Doublette feiern konnte. Auch der Gelobte freute sich natürlich über seine beiden Treffer. «Ich bin nach langen Jahren als Defensivspieler unter Martin Lengen zuletzt immer weiter nach vorne gerückt. Dass ich dieses Vertrauen nun auch mit Toren zurückzahlen kann, ist natürlich super», so der vor einem Jahr aus Thun zu Breitenrain gestossene 23-Jährige.

FCB-Spieler Loris Lüthi befreit mit vollem Körpereinsatz. Foto: Andreas Blatter

Fehler gefunden?Jetzt melden.