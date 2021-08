4:0-Gala im Dauerregen – Breitenrain duscht den Aufstiegs­aspiranten Der Saisonstart der Promotion League hält auch gleich die erste Überraschung bereit: Der FC Breitenrain bezwingt das ambitionierte Rapperswil-Jona souverän mit 4:0. Peter Berger

Breitenrains Matchwinner Enes Ciftci (r.) enteilt dem Rapperwsiler Nicolas Stettler. Foto: Andreas Blatter

Die St. Galler aus Rapperswil-Jona haben aus ihren Aufstiegsambitionen vor der Saison keinen Hehl gemacht. Der Auftakt missglückte aber gewaltig. Schon die Anfahrt nach Bern verlief stockend, weshalb die Partie auf dem Spitalacker mit 15-minütiger Verspätung angepfiffen wurde. Die Rückfahrt dürfte ebenso wenig erfreulich gewesen sein. Denn die Favoriten wurden vom FC Breitenrain vor allem in Sachen Effizienz vorgeführt und im Dauerregen kalt geduscht.

Nach gut einer Viertelstunde traf Enes Ciftci zuerst den Pfosten, dann sprang ihm der Ball zurück in die Füsse, und mit dem zweiten Anlauf markierte er den Führungstreffer für die Berner. Der 24-jährige Wirbelwind auf der linken Seite von Breitenrain stellte seine ehemaligen Teamkameraden mit seiner Schnelligkeit mehrmals vor Probleme. So auch nach gut einer Stunde als er den Gästen enteilte, Goalie Diego Yanz mit einem Heber keine Chance liess und zum entscheidenden 3:0 einschoss. Mit seinem Doppelpack avancierte Ciftci zum Matchwinner. «Alles ist perfekt aufgegangen, wir haben als Team überzeugt und unsere Heimstärke bewiesen», freute er sich. «Dieser Sieg gibt uns Selbstvertrauen. Nach einem Spiel ist es allerdings noch zu früh, um über grosse Ziele zu sprechen. Wir wollen uns vorerst im Mittelfeld festsetzen», so Ciftci.

Stolzer Lengen

Das betont auch Martin Lengen. Der Trainer zeigte sich vom Auftritt seiner Equipe zu Recht angetan. «Ich bin stolz auf meine Jungs, sie haben eine souveräne Partie geliefert.» In der Tat traten die Berner äusserst abgeklärt auf. Vorne zeigten sie sich effizent und hinten liessen sie wenig zu. Und dann war auch auf Goalie Felix Hornung Verlass. So parierte der Keeper nach dem 3:0 einen Handspenalty. Während der frühere Super-League-Akteur Alessandro Ciarocchi an Hornung scheiterte, machte es wenig später auf Seiten der Berner Miroslav Konopek vom Elfmeterpunkt aus besser und traf zum 4:0. FCRJ-Goalie Yanz hatte zuvor Goalgetter Marko Dangubic, der das 2:0 erzielt hatte, gefoult.

«Es lief in dieser Begegnung vieles für uns», weiss Lengen. «Aber wir haben auch aufgezeigt, wozu wir fähig sind, wenn alles passt.» Der Coach mahnt jedoch sofort, es gelte nun auf dem Boden zu bleiben. Obwohl Breitenrain den Rapperswiler Ambitionen einen herben Dämpfer versetzte, hält Lengen fest: «Rappi ist besser als es dieses Resultat vermuten lässt. Diese Mannschaft wir um die Tabellenspitze ein Wort mitreden.» Das erste Machtwort der Saison haben indes die Stadtberner gesprochen.

Die Teamkollegen beglückwünschen Doppeltorschütze Enes Ciftci (r.). Foto: Andreas Blatter

Biel gewinnt Infos einblenden Aufsteiger Biel ist erfolgreich in die Promotion League gestartet. Die Seeländer bezwangen Bavois auswärts mit 1:0. Den Siegestreffer markierte Sefet Alic in der 77. Minute. Der Torschütze profitierte von einer ungenügenden Abwehr des Bavois-Torhüters. Der zweite Berner Aufsteiger, YB II, hielt bei Bellinzona das 0:0, bis in der 37. Minute die Partie wegen eines Gewitters abgebrochen werden musste. (pbt)

