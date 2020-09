Promotion League bis 2. Liga – Breitenrain bestätigt Heimstärke In der Promotion League siegte Breitenrain gegen die Black Stars 1:0, während Köniz in Bellinzona 0:2 verlor. YB II gewann in der 1. Liga auch das dritte Spiel in Folge. Adrian Lüpold

Nicola Nilovic ist wie hier im Spiel gegen Sion II in der letzten Saison in der Luft eine Macht. Gegen die Black Stars buchte der Innenverteidiger das Siegtor für Breitenrain per Kopf. Foto: Stefan Wermuth

Der FC Breitenrain wahrte seine Heimstärke in dieser noch jungen Saison in der Promotion League. Auf dem heimischen Spitalacker schlugen die Stadtberner die Black Stars 1:0 und revanchierten sich bei den Baslern für die 0:1-Niederlage in der Vorqualifikation für den Schweizer Cup vor einigen Wochen. Beim zweiten Heimerfolg (bei einem Remis) in dieser Spielzeit avancierte der 24-jährige Innenverteidiger Nicola Nilovic zum Matchwinner, als er in der 75. Minute nach einem Eckball von der rechten Seite seine grosse Stärke bei Zweikämpfen in der Luft unter Beweis stellte und per Kopf den Siegtreffer erzielte. Dank des knappen Erfolgs machten die Stadtberner in der wegen der unterschiedlichen Anzahl von Spielen noch etwas unübersichtlichen Tabelle einen Sprung nach vorne und liegen auf Rang 5.

Weniger erfolgreich verlief die Reise des FC Köniz ins Tessin. In ihrem erst zweiten Saisonspiel unterlagen die Berner Vorstädter in der Promotion League der AC Bellinzona 0:2. Beide Treffer für die Tessiner fielen im zweiten Spielabschnitt. Köniz muss somit weiter auf die ersten Punkten in dieser Spielzeit warten.

YB II hat einen Lauf

Weiterhin nicht zu stoppen ist die U-21-Equipe von YB in der 1. Liga (Gruppe 1). Die jungen Berner gewannen auch ihr drittes Spiel in Serie auswärts in Lancy und stehen somit mit dem Punktemaximum zu Buche. Beim diskussionslosen 4:0-Erfolg von YB reihten sich mit Nico Maier, Shkelqim Vladi, Joël Ris und Mischa Eberhard vier verschiedene Akteure unter die Torschützen ein.

Die ersten Punkte gab eine Liga tiefer in der 2. Liga interregional (Gruppe 3) derweil die U-21-Mannschaft von Thun ab, welche sich auswärts in Binningen mit einem 2:2-Remis begnügen musste. Mit sieben Punkte aus drei Partien liegen Thuner dennoch auf Rang 2 in der Tabelle. In der gleichen Gruppe sorgte im Berner Oberland das Derby zwischen dem FC Spiez und dem FC Lerchenfeld bereits im Vorfeld für Spannung. Am Ende setzte sich das Heimteam aus Spiez durch und bezwang die Nachbarn aus Thun vom FC Lerchenfeld 2:1. Zwei Niederlagen setzte es in der 2. Liga interregional (Gr. 3) für die zwei weiteren Berner Teams Konolfingen (1:5-Heimniederlage gegen Liestal) und Köniz II (2:4 in Tavannes) ab.

Drei Partien wurden auch bereits in der 2. Liga regional ausgetragen. Einer der grossen Favoriten, der FC Muri-Gümligen, bekundete im Heimspiel gegen den FC Steffisburg keine Mühe und gewann 4:0. Enger ging es in den beiden anderen Spielen zu und her: Meiringen siegte in Bümpliz 2:1, derweil der FC Prishtina auswärts bei der AS Italiana zu einem 3:1-Erfolg kam.