Fusion Bern-Ostermundigen – Breite Front will zurück zu 7 Gemeinderatsmitgliedern Nach der Kritik am Verhandlungsergebnis zwischen Bern und Ostermundigen werden Forderungen nach einer Verwaltungsreform laut – und tangieren den Fahrplan. Christoph Hämmann

Am 10. Januar 2001 traf sich die Berner Stadtregierung zum Auftakt der letzten Legislatur mit sieben Mitgliedern (v.l.): Edith Olibeth, Adrian Guggisberg, Therese Frösch, Klaus Baumgartner, Ursula Begert, Kurt Wasserfallen und Alexander Tschäppät. Foto: Keystone

Letzte Woche präsentierte Berns Gemeinderat die Eckwerte einer allfälligen Fusion mit Ostermundigen – und erntete reihum Kritik. Sei es die Idee, der heutigen Nachbargemeinde in der Stadtregierung bloss während einer Übergangszeit eine beratende Stimme zuzugestehen, sei es die als unzureichend beklagte Partizipation oder der kommunikative Sololauf: Das Vorgehen und der zehnseitige Vortrag, der im Januar im Stadtparlament behandelt werden soll, wurden zünftig zerrupft.

Eine verbreitete Forderung, die bereits im Frühling 2020 in einer öffentlichen Konsultation mehrfach erhoben wurde, verlangt die Rückkehr zu sieben Gemeinderatsmitgliedern. Das Grüne Bündnis (GB) begründet dies damit, dass eine fusionierte Stadt mit über 160’000 Einwohnerinnen und Einwohnern viel grösser wäre als mit den 127’000 im Jahr 2004, als der Gemeinderat auf ein Fünfergremium verkleinert wurde. Zudem «würden so die Stadtteile – beispielsweise Ostermundigen –, aber auch die Parteien besser in der Regierung repräsentiert».