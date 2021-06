Torschütze bei Wales - Schweiz – Breel Embolo – die alte Liebe ist zurück Die Schweizer Fussballfans fanden Breel Embolo mal unglaublich aufregend. Dann nahm seine Karriere mehr Kurven als er auf dem Feld. Gegen Wales meldet sich der Stürmer zurück. Florian Raz aus Baku

Da kann Connor Roberts noch so ziehen: Breel Embolo trifft mit dem Kopf zum 1:0 für die Schweiz gegen Wales. Foto: Naomi Baker (Keystone)

Er reisst, er zerrt, er klammert. Connor Roberts legt die ganze Kraft seiner zwei Arme in diesen Zweikampf. Aber er kann diesen Fels nicht bewegen, der sich auf der Linie des Fünfmeterraums aufgestellt hat. Unnachgiebig hält Breel Embolo seinen Stand. Und während der Waliser Connor immer verzweifelter rüttelt und schüttelt, findet der Schweizer Embolo die Ruhe, den heranfliegenden Ball im Auge zu behalten.

Kraft, Einsatz, Zweikampfhärte – es sind Wörter, die vor der Startpartie der Schweiz vor allem mit dem Gegner aus Wales in Verbindung gebracht wurden. Aber in dieser 49. Minute passen sie nur zu Embolo, der mit dem Kopf sein erstes Tor an einem grossen Turnier erzielt.