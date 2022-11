Volkswirtschaftliche Gesellschaft – Brechbühl folgt auf Thoma Beat Brechbühl tritt neu das Präsidium der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft des Kantons Bern an. Er folgt in dieser Funktion auf Suzanne Thoma.

Der neue VWG-Präsident Beat Brechbühl. Foto: zvg

Die Mitgliederversammlung der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft des Kantons Bern (VWG) wählte Brechbühl am Dienstag zu ihrem neuen Präsidenten, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Brechbühl tritt die Nachfolge von Suzanne Thoma an, die für ihre Verdienste mit Applaus verdankt und zur Ehrenpräsidentin ernannt wurde.

Weiter hat die Versammlung Olivier Mange, Sitzleiter Ernst&Young, und Oliver Kuntze, Sitzleiter von PWC, in den Vorstand gewählt.

Auch dieses Jahr hat die VWG zudem den wirtschaftswissenschaftlichen Nachwuchs ausgezeichnet. Den VWG-Preis wurde David Burgheer für verhaltensökonomische Antworten beim Rentensparen und Rahel Zbinden für eine empirische Analyse zur Branchenperformance und CEO-Fluktuation in der Schweiz verliehen.

PD

