Zum Schutz der Aussicht – Braucht es mehr Fachgremien zur Beurteilung des Landschaftsbilds? Der Grosse Rat des Kantons Bern will, dass sich der Regierungsrat mit der Frage befasst, ob es zum Schutz von Orts- und Landschaftsbildern alternative Fachgremien braucht.

Der Schutz von Orts- und Landschaftsbildern wird im Kanton Bern immer wieder kontrovers diskutiert. (Archivbild) Foto: Martin Ruetschi (Keystone)

Die Berner Kantonsregierung soll prüfen, ob in den Regionen alternative Fachgremien zur Beurteilung von Fragen zu Orts- und Landschaftsbild eingesetzt werden können. Der Grosse Rat überwies diese Forderung in Form eines Postulats am Mittwoch.

Die Planungs- und Baubewilligungsverfahren im Kanton Bern dauerten oftmals zu lange, monierten die Vorstossenden aus dem bürgerlichen Lager. Zudem seien sie «für die Betroffenen oftmals nicht mehr verständlich.» Den Grund orten sie zum Teil auch in den Fachberichten der Kantonalen Kommission zur Pflege der Orts- und Landschaftsbilder (OLK).

Die Vorstossenden stellten nach eigenen Angaben die Notwendigkeit der Begutachtung durch eine Fachbehörde nicht infrage, ebenso wenig plädierten sie für eine Abschaffung der OLK.

Von ihrem Vorschlag versprachen sie sich hingegen eine effizientere und verständlichere Abwicklung der Verfahren. Ausserdem soll ein Bauherr die Möglichkeit haben, eine Zweitbeurteilung zu verlangen.

Bei der OLK handelt es sich um eine verwaltungsexterne Expertenkommission und weder um eine kantonale Verwaltungsstelle noch um eine Behörde. Die OKL wird im Planungsverfahren als beratende Fachkommission beigezogen.

Viel Unmut

Der Unmut über die OLK sei vielerorts zu hören, betonte SVP-Grossrätin Barbara Josi. Eine zusätzliche Institution in den Regionen würde für Wettbewerb sorgen. Nur zu oft schütze sie weniger das Orts- und Landschaftsbild als dass sie die Weiterentwicklung eines Dorfs behindere.

Die Beschlüsse des Berner Kantonsparlamentes Infos einblenden Der bernische Grosse Rat hat am Mittwoch: einen Verpflichtungskredit von 2,17 Mio. Franken für die Jahre 2022 bis 2026 gesprochen für den Kantonsbeitrag an das Schweizerische Kompetenzzentrum für Justizvollzug. Der Rat sagte einstimmig mit 100 Stimmen Ja.

einen Einrichtungskredit von 2,1 Mio. Franken gesprochen für den Ersatz von Mobiliar in der Justizvollzugsanstalt Witzwil. Der Entscheid fiel einstimmig mit 105 Stimmen.

einen Verpflichtungskredit von 231'000 Franken für die Gebäudereinigung im Strassenverkehrsamt am Schwermenweg in Bern gesprochen.

Berichte der Regierung zur Auslagerung des Strasseverkehrs -und Schifffahrtsamtes in eine öffentlich-rechtliche Anstalt zur Kenntnis genommen.

einen Vorstoss angenommen, der verlangt, dass sich der Kanton Bern beim Bund für die Aufnahme von mehr Flüchtlingen aus Afghanistan einsetzt. Der Entscheid fiel mit 72 zu 71 Stimmen bei 6 Enthaltungen knapp aus.

in zweiter Lesung das geänderte Gemeindegesetz verabschiedet. Dabei ging es um die die Einführung von elektronischen Anzeigern. Wird eine Veröffentlichung in gedruckter und digitaler Form publiziert, bleibt die gedruckte Form rechtlich massgebend. Das entschied der Rat mit 109 zu 40 Stimmen bei 1 Enthaltung.

einen Vorstoss überwiesen, wonach der Grosse Rat einen Bericht über die Tätigkeiten des Amtes für Gemeinden und Raumordnung verfassen soll. Dabei geht es unter anderem um die lange Bearbeitungsdauer von Anträgen und Anfragen.

eine Lockerung der Kompensationspflicht der Gemeinden bei Einzonungen angenommen.

einen Vorstoss punkteweise überwiesen, der unter anderem forderte, dass die Regierung den Einsatz von alternativen Fachkommissionen in den Regionen zur Beurteilung von Fragen zum Orts- und Landschaftsbildschutz prüft. Diese sollten nebst der kantonalen Kommission zur Pflege des Orts- und Landschaftsbildes zum Einsatz kommen.

einen Vorstoss überwiesen, der verlangt, dass der Regierungsrat eine kantonale Überbauungsordnung für das Gelände des Campingplatzes Fanel in Gampelen erarbeitet, der die bestehende Nutzung der Fläche als Campingplatz gewährleistet und dauerhaft sichert. Der Vorstoss wurde mit 78 zu 60 Stimmen bei 3 Enthaltungen überwiesen.

«Die OLK will ermöglichen und zu guten Lösungen beitragen», konterte SP-Grossrätin Marianne Dumermuth als Präsidentin der OLK das Votum von Josi. Sie bezweifelte, ob ein regionales Fachgremium die nötige Unabhängigkeit haben würde.

Die OLK habe eine schwierige Aufgabe, betont Daniel Klauser namens der Grünen. Wenn man diese Aufgabe nun anderen übertrage, werde die Aufgabe auch nicht einfacher. Seine Fraktion habe Zweifel, dass die Verfahren mit zusätzlichen Gremien rascher und effizienter vonstatten gehen.

Die OLK nutze ihren Spielraum praktisch nie zugunsten von Bauherren, monierte SVP-Grossrat Ueli Gfeller. Das Gremium verhindere oft und biete selten Lösungsvorschläge.

Es könne nicht sein, dass Bauherren von Fachgremium zu Fachgremium pilgerten, bis sie ein Gutachten nach ihrem Gusto erhielten, kritisierte SP-Grossrat Luc Mentha.

Der Grosse Rat überwies die verschiedenen Punkte des Vorstosses deutlich.

SDA/chh