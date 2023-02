Der Seeuferweg im Bonstettenpark in Thun: Hier soll ab dem 1. August eine generelle Leinenpflicht für Hunde gelten. Gegen die neue Verordnung, die der Gemeinderat verfügt hat, läuft eine Petition. Foto: Patric Spahni

Pro: Der Hund braucht Kontakt zu Artgenossen. Dies ist auch mit Leine möglich.

Auf öffentlichen Uferwegen gehören Hunde an die Leine. Ob Frauchen oder Herrchen allein unterwegs sind oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Diesbezüglich kann ich die Haltung des Thuner Gemeinderats bezüglich der geplanten Neuregelung im Bonstettenpark verstehen. Denn eines müssen wir wissen: Jeder Hund ist ein potenzieller Jäger – unabhängig von seiner Grösse und seinem Alter. Und der Vierbeiner macht punkto Jagdgebiet keinen Unterschied, ob er sich gerade in einem Naturschutzgebiet, wo in der Regel Leinenpflicht herrscht, befindet oder im angrenzenden, ungeschützten Park.