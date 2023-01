«Apropos» – der tägliche Podcast – Braucht auch die Schweiz eine Migrationsdebatte? In der Berliner Silvesternacht zeigt sich ein grösseres Problem: Deutschland tut sich teilweise schwer mit der Integration. Und die Schweiz? Unterscheidet sie sich wirklich so stark vom Nachbarland? Vivienne Kuster als Produzentin Philipp Loser als Host Dominique Eigenmann als Gast

Abonnieren Sie diesen Podcast: auf Apple Podcasts , Spotify oder Google Podcasts .

Die Bilder und Erzählungen der Silvesternacht aus Berlin erschüttern. Nicht nur Feuerwerkskörper knallten durch die Stadt. Zur Bilanz gehörten auch zerstörte Bushaltestellen, ein abgebrannter Reisebus und verletzte Polizeibeamte. Die anschliessende Diskussion über diese Nacht konzentriert sich auf die Täter (überwiegend Männer), von welchen viele eine Migrationsgeschichte haben.

Doch ist diese Tatsache wirklich ein Problem von Migration und Integration oder nicht doch ein sozialpolitisches? Deutschlandkorrespondent Dominique Eigenmann ordnet in einer neuen Folge von «Apropos» die Ereignisse der Berliner Silvesternacht ein. Er erklärt auch, weshalb in der Schweiz die deutsche Integrationspolitik nach solchen Ereignissen gerne kritisiert wird, obwohl sie sich gar nicht so stark von der schweizerischen Integrationspolitik unterscheidet. Host ist Philipp Loser.

«Apropos» – der tägliche Podcast Den Podcast können Sie kostenlos hören und abonnieren auf Spotify , Apple Podcasts oder Google Podcasts . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie einfach nach «Apropos».

Vivienne Kuster ist Produzentin des täglichen Podcasts «Apropos». Sie studierte Germanistik und Medienwissenschaft an der Universität Basel. Mehr Infos Dominique Eigenmann ist seit 2015 Deutschlandkorrespondent in Berlin. Nach einem Studium der Germanistik und Philosophie in Zürich und Paris begann er 1994, für den «Tages-Anzeiger» zu schreiben. Mehr Infos @eigenmannberlin

Fehler gefunden?Jetzt melden.